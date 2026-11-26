아일릿 / 사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본에서 또 한 번 스트리밍 1억 회 기록을 인정받았다. 올해 발매된 해외 아티스트의 노래 가운데 일본레코드협회의 10월 스트리밍 부문 '플래티넘' 인증을 받은 곡은 아일릿의 'It's Me'가 유일하다.26일 일본레코드협회가 공개한 10월 스트리밍 인증 명단에 따르면 아일릿의 미니 4집 'MAMIHLAPINATAPAI'(마밀라피나타파이) 타이틀곡 'It's Me'가 누적 재생 수 1억 회를 넘겨 플래티넘 인증을 획득했다.이번 인증 명단에서 올해 발매된 일본 여성 아티스트의 노래 역시 플래티넘에 오르지 못했다. 아일릿은 현지 가수들과 비교해도 주목할 만한 스트리밍 성과를 거둔 셈이다.일본레코드협회는 누적 재생 수를 기준으로 매달 스트리밍 인증을 부여한다. 5000만 회 이상은 골드, 1억 회 이상은 플래티넘, 2억 회 이상은 더블 플래티넘으로 구분한다. 3억 회와 5억 회를 넘기면 각각 트리플 플래티넘과 다이아몬드 인증을 받는다.지난 4월 발매된 'It's Me'는 약 7개월이 지난 현재까지도 일본 주요 음악 차트 상위권을 유지하고 있다. 오리콘이 발표한 11월 30일 자 주간 스트리밍 랭킹에서는 6위를 기록했다. 집계 기간인 11월 16~22일 재생 수는 525만 5218회로, 전주보다 약 10% 증가했다.음원 성적은 현지 음악 시상식 수상으로도 이어졌다. 'It's Me'는 지난 21일 발표된 '제68회 일본 레코드 대상' 우수작품상 수상작 10곡에 이름을 올렸다. 해당 부문에 선정된 해외 아티스트의 곡은 아일릿이 유일하다.아일릿이 일본레코드협회에서 스트리밍 인증을 받은 노래는 이번까지 모두 4곡이다. 데뷔곡 'Magnetic'은 지난 8월 기준 누적 재생 수 3억 회를 넘겨 트리플 플래티넘을 획득했다. 발매 약 2년 5개월 만으로, 해외 여성 아티스트의 곡 가운데 가장 빠른 기록이었다. 이 밖에 첫 일본 오리지널 곡 'Almond Chocolate'이 플래티넘, 데뷔 앨범 수록곡 'Lucky Girl Syndrome'이 골드 인증을 받았다.아일릿은 연말까지 일본 방송 활동을 이어간다. 오는 28일 NTV '베스트 아티스트 2026', 30일 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!', 12월 2일 후지TV 'FNS 가요제'에 출연한다. 12월 31일에는 NHK '제77회 홍백가합전' 무대에 오른다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr