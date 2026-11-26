전현무가 '전현무계획4'에서 섭외 거절을 당한다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 '전현무계획4'에서 섭외 거절을 당한다. / 사진제공=MBN·채널S

방송인 전현무가 녹화 도중 식당 섭외를 거절당하며 난관에 부딪힌다. 홍성 출신 방송인 유병재에게까지 도움을 요청하지만 이마저도 여의치 않자 새로운 계획을 세운다.오는 27일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 22회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 가수 이기찬, 나윤권과 함께 충남 홍성의 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려진다.이날 나윤권은 곽튜브를 만나자마자 "요즘 육아 때문에 곽튜브 영상(여행 유튜브 채널)을 못보고 있다"고 털어놓는다. 두 돌을 앞둔 아들을 키우고 있다는 나윤권의 말에 곽튜브 역시 "우리 아들도 생후 211일이 됐다"며 공감한다.두 사람의 육아 이야기를 듣던 전현무는 이기찬에게 "결혼은?"이라고 묻는다. 이기찬이 "전 안 했다. 한 번도 안 했다"고 답하자 전현무는 "나도 한 번도 안했다. 우린 글러 먹었다"고 말해 웃음을 자아낸다.이후 맛집으로 이동하던 중 곽튜브는 나윤권에게 "왜 수식어가 '발라드계의 황태'냐?"라고 묻는다. 나윤권은 "이미 황태자 분들이 많으셔서"라고 답한다. 이에 이기찬이 "그럼 난 북어쯤 해야 하나?"라고 농담하자 전현무는 "그래도 살아 있는 '생태' 정도로 하자"고 거든다.이기찬은 대표곡 '감기'를 리메이크한 '감기 2026'의 발매 소식과 함께 최근 화제를 모은 약국 버스킹의 뒷이야기도 공개한다. 그는 "'감기 2026' 홍보를 위한 '약국 버스킹' 덕분에, 대학병원에서도 섭외 연락이 왔다. 의료진분들께도 힘이 되는 듯해서 기분이 좋다"고 전한다.화기애애한 분위기 속 맛집에 도착한 네 사람은 예상치 못한 섭외 거절에 당황한다. 전현무는 급히 홍성 출신인 유병재에게 전화를 걸지만 연락이 닿지 않는다.결국 전현무는 "백제 때부터 소가 유명했다는 홍성 한우부터 먹으면서 시간을 벌어보자"며 계획을 변경한다. 시작부터 난관에 부딪힌 네 사람이 무사히 맛집 탐방을 이어갈 수 있을지 주목된다.'전현무계획4'는 27일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr