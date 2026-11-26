사진 = 33기 영숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 영숙이 단발머리와 화이트 스타일링으로 청순한 매력을 드러냈다.33기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "어렵다 화이트 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영숙은 차량 뒷좌석에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선 부근에서 자연스럽게 뻗치는 검은색 단발머리가 갸름한 얼굴선을 감싸며 청순한 분위기를 자아낸다. 특히 영숙은 은은하게 반짝이는 화이트 트위드 스타일의 상의를 입고 단정하면서도 여성스러운 매력을 뽐냈다.영숙의 또렷한 눈매와 자연스러운 핑크빛 입술도 눈길을 끈다. 옆 창문으로 들어오는 햇살이 얼굴과 어깨에 부드럽게 비치는 가운데 카메라를 향한 차분한 표정이 돋보인다. 화려한 장신구 없이 짧은 헤어스타일과 밝은 색상의 의상만으로 깔끔하고 세련된 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "공주다 공주", "단발 찰떡", "너무 예뻐", "이쁘삼", "단발머리 잘어울리세용", "더 이뻐지셨어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 33기 영숙은 지난달 긴 머리를 자르고 단발머리로 변신하는 과정을 공개해 화제를 모았다. 당시 미용실에서 직접 자신의 머리카락을 자르는 모습이 공개됐으며 영숙은 "이 세상에 같은 단발은 없다"라는 글과 함께 새로운 헤어스타일을 선보였다.한편 33기 영숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 영철, 영식과 러브라인을 형성하며 관심을 모았다. 최종 선택에서 영식의 선택을 받았지만 영숙은 상대방에게 상처를 줄 수 있다는 이유로 선택을 포기해 커플로 이어지지 않았다.33기 영숙은 '나는 솔로' 종영 이후 SNS를 통해 다양한 스타일링과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr