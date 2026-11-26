김혜윤이 '고딩형사'에서 형사 역을 맡았다. / 사진제공=NEW

김혜윤이 '고딩형사'에서 형사 역을 맡았다. / 사진제공=NEW

올해 '살목지'로 역대 한국 공포 영화 흥행 1위를 이끈 배우 김혜윤이 첫 코믹 액션 수사극에 도전한다. 김혜윤은 '고딩형사'에서 고등학생으로 위장 잠입하는 서른 살 형사로 변신한다.내년 1월 개봉하는 영화 '고딩형사'(감독 양준호)는 동안 형사와 노안 고등학생이 뜻밖의 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 수사극이다.'고딩형사'에서 김혜윤이 맡은 희연은 경찰대 수석 출신이지만 앳된 외모 탓에 실력을 제대로 인정받지 못하는 서른 살 형사다. 실적 압박에 시달리던 희연은 고등학생으로 위장 잠입한다. 같은 반 친구들과 어울리기 위해 양 갈래 머리부터 급하게 공부한 유행어까지 총동원하며 좌충우돌 학교생활을 이어간다. 하지만 사건 앞에서는 날카로운 형사의 본색을 드러낸다.김혜윤은 이번 작품을 위해 3개월간 액션 스쿨에 다니며 복싱을 기반으로 한 고난도 액션 동작을 익혔다. 건장한 상대들을 단숨에 제압하는 액션도 선보인다.김혜윤은 "코믹 액션 수사극은 생소한 장르였는데 감독님께서 원 없이 해볼 수 있게 해주셨다"며 "제 안의 털털함을 희연을 통해 마음껏 꺼내보겠다고 말씀드렸다"고 전했다.윤경호와의 연기 호흡도 관전 포인트다. 김혜윤이 고등학생으로 위장한 서른 살 형사를 연기한다면 윤경호는 열아홉 살 고등학생 규진 역을 맡았다. 외모와 나이가 뒤바뀐 듯한 두 캐릭터의 조합이 웃음을 자아낼 전망이다. 윤경호는 김혜윤에 대해 "모든 걸 긍정으로 만드는 아우라를 가진 배우"라고 칭찬했다.17살부터 100번이 넘는 오디션과 7년의 단역 시절을 거친 김혜윤은 200대 1의 경쟁률을 뚫고 출연한 'SKY 캐슬'로 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 '어쩌다 발견한 하루', '선재 업고 튀어' 등에서 상대 배우와 뛰어난 연기 호흡을 보여주며 '케미 제조기'라는 수식어를 얻었다.김혜윤은 영화 '불도저에 탄 소녀'로 제43회 청룡영화상과 제58회 대종상영화제에서 신인여우상을 받으며 스크린에서도 연기력을 인정받았다. 올해는 '살목지'로 역대 한국 공포 영화 흥행 1위라는 기록을 세우며 티켓 파워를 입증했다.김혜윤과 윤경호가 호흡을 맞춘 '고딩형사'는 2027년 1월 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr