수지의 주연작 '안나'의 리메이크 논의가 해외 7개국에서 진행되고 있다. / 사진=텐아시아DB

수지가 '안나'를 통해 첫 단독 주연에 도전했다. / 사진제공=쿠팡플레이

수지의 주연작 '안나'의 리메이크 논의가 해외 7개국에서 진행되고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 수지의 주연작 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '안나'가 해외 리메이크를 논의 중이다. 국내 OTT 오리지널 콘텐츠가 언어·문화 차이를 넘고 현지 제작 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다.24일 텐아시아 취재 결과 '안나'는 미국, 영국, 튀르키예, 아랍에미리트(UAE), 인도네시아, 베트남, 일본 등 총 7개국에서 심도 깊은 리메이크 논의가 진행 중인 것으로 확인됐다.2022년 공개된 '안나'는 정한아 작가의 소설 '친밀한 이방인'을 원작으로 한 작품이다. 사소한 거짓말을 시작으로 완전히 다른 사람의 인생을 살게 된 여성의 이야기를 그렸다.'안나'는 수지에게도 의미가 남다른 작품이다. '안나'를 통해 첫 단독 주연에 도전한 수지는 유미와 안나라는 두 이름으로 살아가는 여성의 복잡한 내면을 섬세하게 표현하며 기존의 첫사랑 이미지를 벗는 데 성공했다. 수지는 이 작품으로 제2회 청룡시리즈어워즈 여우주연상과 제21회 디렉터스컷 어워즈 시리즈 부문 올해의 여자배우상 등을 거머쥐었다.공개 이후 4년이 지났지만 국내외에서 꾸준히 시청자를 만나고 있다. 지난 8월 MBC를 통해 지상파에 진출한 '안나'는 첫 회 시청률 5.2%를 기록했다. 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개 국가 및 지역에서도 서비스되고 있다.이번 리메이크 논의는 완성작의 해외 유통을 넘어 원작의 이야기와 인물 자체가 새로운 제작 소재로 주목받고 있다는 점에서 의미가 있다. 기존 작품을 수출하는 것과 달리 리메이크는 원작의 인물과 설정을 토대로 현지 문화와 정서에 맞는 작품을 새롭게 제작하는 방식을 따른다. 이에 '안나'가 다루는 계층 간 격차와 신분 상승에 대한 욕망 등이 각국에서 어떤 이야기로 재해석될지도 관심사다.국내 드라마 제작 편수가 줄어드는 상황에서 기존 지식재산권(IP)의 해외 활용은 콘텐츠 업계에도 유의미한 성과다. 국가별 리메이크 판권 판매와 공동제작을 통해 추가 수익을 확보할 수 있는 데다 작품의 수명도 늘릴 수 있기 때문이다. 실제로 2015년 방영된 MBC '그녀는 예뻤다'는 중국과 일본 등에 이어 올해 멕시코에서도 리메이크 제작 소식을 전했다.업계 관계자는 "서로 다른 문화권의 여러 국가에서 리메이크 논의가 진행된다는 것은 원작이 가진 이야기의 경쟁력과 확장 가능성을 보여주는 사례"라며 "리메이크와 공동제작을 통해 국내 권리 보유자와 제작사가 해외에서 추가 수익을 확보하고 한 작품의 가치를 장기적인 사업 기회로 이어갈 수 있다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr