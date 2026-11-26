이홍렬이 '뺑코'라는 별명을 얻은 계기를 밝혔다. / 사진제공='우리엄마 이경실'

이홍렬이 '뺑코'라는 별명을 얻은 계기를 밝혔다. / 사진제공='우리엄마 이경실'

방송인 이홍렬이 과거 '뺑코'라는 별명을 얻게 된 계기를 밝혔다. 당시 이경실의 제안으로 콧구멍에 동전을 넣었다가 시청자들의 관심을 받았다고 설명했다.지난 25일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 이홍렬이 출연한 영상이 게재됐다. 이홍렬은 이경실의 딸 손수아의 운전 연수를 계기로 두 사람을 만났다. 세 사람은 함께 식사하며 이야기를 나눴고, 이홍렬과 이경실은 과거 함께 방송하던 시절을 떠올렸다.이홍렬은 "하루는 이경실이 대기실에서 '오빠 콧구멍 되게 크다'라고 하더니 전날 '일요일 일요일 밤에'에서 콧구멍에 100원짜리를 넣는 사람을 봤다며 나에게 500원짜리를 코에 넣어보라고 하더라"며 "그걸 더럽게 왜 하냐고 했지만 나도 반 정도 기대하며 넣어봤는데 들어가더라"고 말했다.이경실을 통해 해당 일화가 방송사 제작진에게도 알려졌다. 이홍렬은 "그게 뭐가 그렇게 재미있었는지 이경실이 이를 방송사 제작진들에게 말했고, '도루묵 여사' 촬영하는 데 불러서 그걸 시키더라. 오른쪽에 500원짜리 하나, 왼쪽에 100원짜리 4개인가를 넣었다"고 밝혔다. 이경실은 "그러고 나서 대한민국이 발칵 뒤집힌 거 아니냐"며 "이홍렬의 별명이 그전에는 촉새였는데 이후로 뺑코가 됐다"고 설명했다.이홍렬은 해당 방송을 계기로 다시 전성기를 맞았다. 당시 이홍렬과 여러 프로그램에서 호흡을 맞췄던 이경실은 "우리 둘이 더블 MC를 많이 했다. 서로 '우리 인기는 꺼지지도 않냐'고 농담을 주고받을 정도였다"고 회상했다.이홍렬은 아내와의 일상도 공개했다. 그는 "와이프가 예전에는 듣기만 했는데 이젠 조금만 생각하고 있으면 치고 들어온다"며 "그래서 최근에 '나를 대할 때 사월이(반려견)한테 대하는 것만큼만 해달라'고 부탁했다"고 말했다.두 아들을 둔 이홍렬은 이경실과 손수아 모녀의 관계를 보며 부러움을 나타내기도 했다. 그는 "아들만 둘이라 엄마랑 딸이 이렇게 서로 잔소리하는 모습만 봐도 너무 귀엽다"며 "장모님이 돌아가신 뒤에 집사람이 매일 엄마 생각이 난다고 한다. 장모님 생전에 그렇게 아내랑 장모님이랑 싸워도 언제 그랬냐는 듯 깔깔 웃고 했다. 모녀 관계는 영원한 친구구나 싶다"고 이야기했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr