이효리가 '저스트 메이크업' 시즌2에 함께하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

'저스트 메이크업' 시즌2가 새로운 MC진을 꾸렸다. / 사진제공=쿠팡플레이

가수 이효리가 MC를 맡았던 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'이 새로운 MC진과 함께 시즌2로 돌아온다. 시즌1에 이어 정샘물, 서옥, 이사배, 이진수가 심사위원으로 합류한 가운데 60명의 메이크업 아티스트가 경쟁을 펼친다.오는 27일 첫 공개되는 '저스트 메이크업' 시즌2는 K뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 오직 메이크업 실력으로 맞붙는 서바이벌 프로그램이다. 시즌1에서 단독 MC로 활약했던 이효리는 이번 시즌에 함께하지 않는다.첫 공개를 하루 앞두고 공개된 1~3회 예고 스틸에는 시즌2의 첫 경연을 이끄는 그룹 소녀시대 멤버 태연과 에스파 멤버 윈터의 모습이 담겼다. 시즌1에 이어 심사를 맡은 정샘물, 서옥, 이사배, 이진수의 모습도 눈길을 끈다.시즌2는 한층 커진 세트 규모와 다양한 분야에서 경력을 쌓아온 참가자들로 차별화를 꾀했다. 참가자들은 제한된 시간 안에 메이크업을 완성해야 하는 미션에 돌입한다.천만 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종의 메이크업을 담당한 '왕과 사는 여자'부터 메이크업 아티스트 '갓손', '홍이모', 1세대 뷰티 크리에이터 '오리지널 써니'까지 각 분야의 전문가들이 경쟁에 나선다.심사위원들의 평가 기준에도 관심이 쏠린다. 참가자들의 작업 과정을 면밀히 살피는 네 심사위원의 모습은 치열한 경쟁을 예고한다. 여기에 비슷한 외모를 지닌 세 남성이 나란히 등장하면서 새로운 미션에 대한 궁금증을 높였다.시즌1을 통해 메이크업 서바이벌이라는 새로운 장르를 선보인 '저스트 메이크업'이 MC진의 변화와 확대된 규모를 앞세워 전 시즌의 인기를 이어갈 수 있을지 주목된다.'저스트 메이크업' 시즌2는 27일 오후 5시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr