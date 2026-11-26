이세영이 '재혼 황후' 라스타 역으로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진제공=판타지오

배우 이세영이 '재혼 황후' 속 화려한 스타일링에 얽힌 비하인드와 철저했던 외모 관리 과정을 전했다.26일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 마친 배우 이세영을 만났다.동명의 인기 웹소설·웹툰이 원작인 '재혼 황후'는 총 10부작으로 막을 내렸다. 이세영은 극 중 황제의 마음을 사로잡아 황후의 자리까지 넘보는 정부 라스타 역을 맡았다.앞서 배우들이 극 중 착용한 장신구들이 중국 직구 플랫폼 '테무'에서 판매되는 저렴한 제품과 유사하다는 이른바 '테무산 의혹'이 온라인상에서 불거졌다. 이에 제작진이 유럽 현지 빈티지 숍에서 구매한 소품이라고 해명하기도 했다. '테무산 의혹'과 관련해 이세영은 "의상팀이 다 하나하나 열심히 준비해 주신 걸 잘 알고 있었다"라며 "어쨌거나 작품에 관심을 많이 가져주시는구나 싶었다"고 말했다.평소 심플한 스타일과 검은색을 선호한다는 이세영에게 라스타의 화려한 의상은 새로운 시도였다. 그는 "평생 제 옷장에 있을 수 없는 옷과 평생 하지 않을 스타일링이었다. 파스텔톤에 꽃이 달려 있다"며 웃었다. 이어 "여러 가지를 피팅해 봤는데 다 못 입은 것들도 많다"고 비하인드를 전했다. 또한 "웹툰으로 라스타를 봤을 때 머릿속에 그려지는 그림이 있었다. 고급스러움보다는 '투머치'였다. 욕심이 많은 아이라 그걸 잘 표현하고 싶어 시도를 많이 했다"고 설명했다.특히 노란색 드레스를 소화했던 일화도 공개했다. 이세영은 "노란색이 질투를 상징하는 색깔이라 시도했는데, 평소의 나는 노란색 입는 걸 싫어해서 잘 안 입는다. 하지만 라스타라면 튀고 싶어서 입을 것 같더라"고 설명했다. 이어 "우리 팀과 맞춰서 헤어 스타일링까지 해봤는데 주변에서 잘 어울린다고 해주셔서 기분이 좋았다"며 웃었다.웹툰 속 아름다운 캐릭터를 구현하기 위해 시상식 때보다도 혹독한 관리를 거쳤다. 이세영은 "얼굴뿐만 아니라 어깨와 목 라인이 다 드러나잖나. 드레스 색깔도 제 퍼스널 컬러에 맞춰 입을 수 있는 게 아니었다"고 말했다. 노랑, 빨강, 민트 등 다채로운 색감의 드레스 탓에 "라스타는 무조건 하얘야 모든 톤이 어울리겠다고 생각했다"며 "토닝 레이저 시술도 많이 받았다. 해가 없어도 양산을 쓰고 다녔고 1시간에 한 번씩 선크림을 발랐다"고 솔직히 털어놨다.체형 관리에 대해서도 "시상식 때도 그렇게 관리하지 않았는데, 제가 글래머러스한 체형이 아니라 근육을 만들어 흉통을 줄이려고 노력했다"고 밝혔다. 또한 "드레스를 항상 핏하게 입었고, 피부 관리도 정말 열심히 했다"고 전했다.'재혼 황후'는 동대제국 황제 소비에슈(주지훈 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠져 황후 나비에(신민아 분)에게 이혼을 통보하고, 나비에가 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 갈등을 그린 로맨스 판타지다.'재혼 황후'는 공개 후 3일간 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 가운데 전 세계 최다 시청 기록을 세웠다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 11월 1주 차 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지했다. 8부 공개 기준으로 플릭스패트롤 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr