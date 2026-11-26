정진운이 데뷔 후 처음으로 멜로 영화에 도전했다. / 사진제공=링컴즈

정진운이 데뷔 후 처음으로 멜로 영화에 도전했다. / 사진제공=링컴즈

배우 정진운이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 데뷔 후 처음으로 멜로 영화에 도전했다. 영화 '신의악단'에 이어 김형협 감독과 다시 호흡을 맞춘 그는 세상을 떠난 첫사랑과 재회하는 인물을 연기했다.지난 25일 개봉한 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'(감독 김형협)는 몽골 출장길에 오른 인호(정진운 분)가 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑 아노(첼멕 분)를 만나면서 벌어지는 이야기다. 인호는 아노와 재회한 뒤 두 사람이 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 알게 된다.정진운이 맡은 인호는 첫사랑을 잊지 못한 채 살아가는 인물이다. 몽골에서 우연히 아노의 흔적을 발견한 인호는 그를 찾아 나선다. 다시 만난 아노와 시간을 보내며 과거를 떠올리고 당시 전하지 못했던 마음을 돌아본다.이번 작품에서 정진운은 첫사랑을 다시 만난 기쁨부터 설명하기 어려운 상황에 놓인 혼란스러움, 아노를 또다시 잃고 싶지 않은 마음까지 표현했다. 몽골을 배경으로 펼쳐지는 이야기 속에서 인호의 감정 변화를 그려내는 데 집중했다.앞서 정진운은 영화 '리바운드', '신의악단', '왕과 사는 남자' 등에 출연하며 스크린 활동을 이어왔다. 여러 장르의 작품에 참여해 온 그는 이번에는 첫사랑을 소재로 한 멜로 영화의 주연을 맡아 연기 영역을 넓혔다.'눈 내리는 여름, 너에게'는 전국 극장에서 상영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr