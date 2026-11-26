개그맨 김준호가 처음 만난 역사 스토리텔러 썬킴과의 선후배 관계에 혼란을 겪는다. / 사진=텐아시아 DB

오는 28일 방송되는 채널S 예능 '니가 내라! 독박투어' 5회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 썬킴과 함께 경남 양산으로 역사 여행을 떠난다./ 사진 제공=채널S

개그맨 김준호가 처음 만난 역사 스토리텔러 썬킴과의 선후배 관계에 혼란을 겪는다.오는 28일 방송되는 채널S 예능 '니가 내라! 독박투어' 5회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 썬킴과 함께 경남 양산으로 역사 여행을 떠난다.앞서 김해에서 역사학자 김재원 교수와 여행을 즐긴 멤버들은 이날 양산의 황산 캠핑장으로 향한다. 새로운 여행 친구의 정체를 궁금해하는 멤버들에게 장동민은 "우리의 궁금증을 풀어줄 수 있는 특별한 손님을 불렀다"고 귀띔한다. 김준호는 "나이 먹고 새로운 사람 만나는 거 쉽지 않은데"라고 말한다.캠핑장에 도착한 이들을 맞이한 사람은 썬킴이었다. 장동민을 제외한 나머지 멤버들은 썬킴과 처음 만나는 사이다. 썬킴은 "제 고향이 양산 바로 옆 부산이다. 그래서 (일찍 와서) 선배님들을 위한 삼겹살 파티를 준비했다"고 말한다. 이에 김대희는 "저희보다 연배가 있으신 것 같은데?" 라며 당황하고 김준호 역시 "저희가 선배가 맞나요?"라고 되묻는다.썬킴은 멤버들이 전날 김재원 교수와 역사 여행을 했다는 이야기를 듣고 "그분은 실력은 있는데 재미가 없다. 제가 훨씬 더 재미있게 해드릴 수 있다"고 자신감을 드러낸다. 이어 "저는 뻔한 얘기가 아닌, '변화구'를 준다. 예를 들어 마늘의 역사, 상추의 역사 등등, 이런 건 김재원 교수는 못 하잖아~"라며 견제에 나선다.삼겹살을 먹던 중 썬킴은 삼겹살 명칭의 유래에 관한 이야기도 꺼낸다. 그는 "처음에는 삼겹살이 아닌 '세겹살'이었는데, 80년대 초반부터 '삼겹살'이란 말이 등장했다. 하지만 누가 시작했는지는 알 수가 없다"고 설명한다. 이를 듣던 홍인규가 "'삼'이니까 '삼O'에서!"라며 새로운 가설을 내놓자 김준호는 "이제부터 '삼O'의 각종 행사는 다 네 거야!"라고 말해 웃음을 자아낸다.오는 28일 오후 9시 방송되는 '니가 내라! 독박투어'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr