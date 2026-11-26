유연석의 죽음을 둘러싼 전개가 펼쳐진다./사진제공=MBC

유연석의 죽음을 둘러싼 전개가 펼쳐진다./사진제공=MBC

MBC 금토드라마 '라이어'의 남자 주인공 유연석이 12부작 중 8회 만에 사망하는 파격 전개를 맞았다.지난 21일 방송된 '라이어' 8회에서는 강지선(서현진 분)이 민준호(유연석 분)의 모든 악행을 밝혀낸 가운데, 자취를 감췄던 민준호가 변사체 상태로 발견되는 충격적인 엔딩이 그려졌다. 1회부터 4회까지 하나의 기억을 두고 팽팽한 진실공방을 벌였던 두 사람은 5회부터 8회까지 민준호의 악행과 이를 파헤치는 강지선의 사투로 긴장감을 높였다.종영까지 4회를 남겨두고 주연 캐릭터가 사망하면서 9회부터 이어질 전개에 시청자의 관심이 쏠리고 있다. 제작진은 "27일 방송되는 9회부터는 민준호의 죽음을 둘러싼 비밀과 그 뒤에 숨겨진 충격적인 진실이 펼쳐질 것"이라고 귀띔했다.가장 큰 궁금증은 민준호의 사망 배경이다. 경찰의 공개수배까지 내려지며 연쇄 성폭행 등 모든 악행이 세상에 알려진 상황인 만큼, 자존심과 오만함이 강했던 민준호가 세상의 손가락질을 견디지 못하고 스스로 죽음을 선택했을 가능성이 제기된다.반대로 어떤 상황에서도 빠져나가는 치밀한 두뇌와 강한 자기애를 지닌 인물이 쉽게 목숨을 포기하지 않았을 것이라는 시각도 있다. 민준호에게 피해를 입은 인물들과 그 가족들까지 얽혀 있어 누군가에 의해 죽음을 맞았을 가능성 역시 배제할 수 없다.민준호의 죽음 뒤에 감춰진 진실은 오는 27일 오후 9시 50분 방송되는 '라이어' 9회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr