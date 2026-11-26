SBS ‘나인 투 식스’

'나인 투 식스' 박민영이 갑질 논란에 휘말려 10년간 몸담았던 법무팀을 떠나게 된다.26일 방송되는 SBS 수목드라마 '나인 투 식스' 2회에서는 하루아침에 경영지원팀으로 좌천된 강이지(박민영 분)의 이야기가 펼쳐진다.'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명해 온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 새롭게 정립해 나가는 워러밸 로맨스다. 지난 25일 방송된 첫 회는 최고 시청률 5.1%를 기록하며 출발을 알렸다.앞선 방송에서 법무팀 차장 강이지는 차량 화재 사고의 차주를 협박했다는 갑질 논란에 휩싸였다. 악의적인 논란으로 책임론까지 불거진 가운데 강이지는 결국 10년간 근무했던 법무팀에서 경영지원팀으로 자리를 옮기게 된다.공개된 스틸 속 강이지는 기존에 사용하던 독립된 차장실 대신 다른 직원들과 함께 사무 공간을 사용하고 있다. 하루아침에 달라진 근무 환경에도 여유로운 미소를 유지하며 특유의 강단을 드러낸다.그런 강이지의 곁에는 법무팀 인턴 한선우가 자리하고 있다. 법무팀 소속인 한선우가 경영지원팀에 모습을 드러낸 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 강이지를 향한 한선우의 따뜻한 눈빛은 두 사람의 관계 변화도 기대케 한다.강이지와 앙숙 관계인 경영지원팀 팀장 이정은(차청화 분)의 만남도 성사된다. 화려한 블라우스와 캣아이 안경으로 강렬한 존재감을 드러낸 이정은은 강이지를 위아래로 훑어보며 기선 제압에 나선다.이에 강이지 역시 당당한 태도로 맞선다. 입가에는 미소를 띠고 있지만 서로를 향한 날카로운 눈빛에서는 팽팽한 긴장감이 감돈다.10년간 쌓아온 커리어에 위기를 맞은 강이지가 앙숙 이정은의 견제 속에서도 자신의 업무 능력을 입증할 수 있을지 관심이 쏠린다.'나인 투 식스' 2회는 26일 오후 9시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr