'100일의 거짓말'이 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=tvN

tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'이 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 류보리 작가가 작품에 담고자 했던 메시지를 전했다. 해피엔딩과 새드엔딩을 두고 시청자들의 추측이 이어지는 가운데 작가가 언급한 사랑과 희생의 의미에도 관심이 쏠리고 있다.가장 먼저 류보리 작가는 "'100일의 거짓말'을 쓰던 시간은 오랫동안 마음속에서 맴돌던 질문들에 대한 답을 찾아가는 과정이었다. 그중 가장 큰 질문은 '(독립이라는) 미래를 확신할 수 없고 알 수도 없었던 1932년의 평범한 사람들은 어떻게 독립운동의 길에 들어서게 되었을까'였다"고 밝혔다.이어 "처음부터 숭고한 대의로 독립운동을 시작하신 분들도 많겠지만 모든 독립운동가가 그렇게 시작하신 건 아니지 않을까…? 가족과 동지, 곁에 있는 누군가를 지키고 싶고 그들에게 독립을 보여주고 싶은 마음이 먼저 그분들을 움직였고, 그 마음이 결국 나라를 되찾는 길로 이어진 건 아니었을까"라고 설명했다.류 작가는 "'100일의 거짓말'의 주인공들은 처음부터 투사인 인물들이 아니다. 누군가를 향한 연민과 사랑에서 시작된 마음이 어떻게 더 많은 이들을 향해 넓어지는지, 그 궤적을 따라가고 싶었다. 독립운동의 숭고함은 이 인물들이 출발하는 자리가 아니라, 흔들리고 망설이면서도 끝내 도달하는 자리라고 생각했다"고 전했다.특히 그는 "무엇이 이들을 그 자리까지 데려갔을까. 내가 찾은 답은 '사랑'이다. 비록 나는 죽더라도 내 목숨보다 더 사랑하는 이들에게 찬란한 빛을 보여주고 싶은 마음이다. 각자의 자리에서 출발한 이들의 마음이 어디에 닿게 되는지, 남은 두 회를 함께 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.이런 가운데 지난 25일 공개된 스페셜 선공개 영상에는 김태웅(박진영 분)과 사토 신이치(진선규 분)의 대립이 담겼다. 사토 신이치가 추락사로 위장한 살해 음모를 꾸미는 가운데 김태웅의 "당신은 그날 이 연설을 절대로 끝내지 못할 거야"라는 의미심장한 내레이션이 이어졌다.앞서 김태웅은 계암리 학살 사건의 진실을 알게 된 이후 아버지 사토 신이치에게 맞서기 시작했다. 이가경(김유정 분)과 박세환(김동영 분)을 구하기 위해 인질이 되기를 자처하는가 하면 철거 위기에 놓인 교당리 토막촌 부지를 매입해 주민들에게 돌려주기도 했다.사랑하는 사람을 지키기 위해 목숨까지 내걸었던 김태웅이 아버지와의 정면 대립을 예고한 가운데 이가경과의 사랑을 지켜낼 수 있을지 이목이 쏠린다.'100일의 거짓말' 15회는 오는 28일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr