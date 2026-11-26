텐아시아 DB

사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

가수 이찬원이 절친 황윤성과 힐링 여행을 떠났다가 400포기 김장에 동원된다.26일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 프로그램 최다 게스트 출연 기록을 보유한 황윤성이 편셰프로 나선다. 황윤성은 절친 이찬원과 함께 바쁜 일상에서 벗어나 시골 여행을 떠난다.이날 두 사람은 황윤성의 부모님이 계신 시골집을 방문한다. 황윤성의 아버지는 친아들보다 이찬원을 더욱 반갑게 맞이하는가 하면 “우리 우주 대스타”라고 외쳐 웃음을 자아낸다.그러나 황윤성의 아버지에게는 남다른 계획이 있었다. 20여 년간 대규모 김장을 해왔다는 그는 올해도 배추 400포기를 준비했다. 마침 시골집을 방문하는 두 사람에게 김장을 맡길 생각이었던 것. 아버지가 통 크게 준비한 돼지고기를 먹을 생각에 들뜬 두 사람을 보며 황윤성의 아버지는 제작진에게 “모르고 와야 재밌잖아요”라고 말해 폭소를 유발했다.산더미처럼 쌓인 절임 배추 400포기와 마주한 이찬원과 황윤성은 경악했다. 이내 현실을 받아들인 두 사람은 본격적인 김장에 돌입했다. 평소 뛰어난 요리 실력을 자랑해 온 이찬원은 재료 손질부터 칼질까지 능숙하게 해냈다. 반면 황윤성은 이찬원과 사뭇 대조적인 모습을 보여 웃음을 안겼다.이찬원과 황윤성 아버지의 자존심을 건 칼질 대결도 성사됐다. 두 사람은 팽팽한 신경전을 벌인 끝에 이연복 셰프의 전매특허인 '노룩 칼질'까지 선보였다는 후문이다.스튜디오에서도 “지금까지 ‘편스토랑’에서 한 김장 중 역대급 양”이라는 반응이 쏟아졌다. 힐링 여행에서 뜻밖의 고강도 노동에 나선 이찬원과 황윤성이 400포기 김장을 무사히 마칠 수 있을지 궁금증을 자아낸다.이찬원과 황윤성의 김장 도전기는 26일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr