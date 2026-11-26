방송인 유재석이 배우 박정수와 의와의 친분을 자랑했다. / 사진=텐아시아DB

배우 박정수가 정을영 감독과의 웨딩 화보 비하인드를 공개했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 캡처

방송인 유재석이 배우 박정수의 첫째 딸 결혼식에서 사회를 맡았다고 밝혔다.25일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 말미에는 박정수의 출연을 예고하는 영상이 공개됐다. 영상에는 박정수가 유튜브 활동부터 최근 화제를 모은 정을영 감독과의 웨딩 화보까지 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.유재석과 박정수는 만나자마자 반갑게 인사를 나눴다. 이어 유재석은 "첫째 따님도 제가 결혼식 사회를 봤지 않았냐"며 두 사람의 친분을 언급했다. 박정수는 "너무 감사했지"라며 고마움을 전했다.정을영 감독과의 웨딩 화보에 관한 이야기도 나눴다. 유재석은 정을영 감독이 웨딩 촬영에 흔쾌히 응했는지 물었고, 박정수는 "아니다. 흔쾌히 찍겠다고 하게 생겼냐, 얼굴이?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 뒀으나 1997년 합의 이혼했다. 2001년부터는 배우 정경호의 아버지인 정을영 감독과 사실혼 관계를 이어오고 있다. 지난 9월에는 두 사람이 함께 찍은 웨딩 화보를 공개해 관심을 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr