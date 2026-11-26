이세영이 '재혼 황후' 라스타 역으로 많은 사랑을 받았다. / 사진제공=판타지오

배우 이세영이 시리즈 '재혼 황후'에서 호흡을 맞춘 주지훈, 신민아와의 현장 비하인드와 온라인상에서 화제가 된 각종 밈에 대한 솔직한 생각을 전했다.26일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 마친 배우 이세영을 만났다.동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 10부작 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국 황제 소비에슈(주지훈 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠져 황후 나비에(신민아 분) 갈등이 벌어지는 일을 그리는 로맨스 판타지다. 이세영은 황제의 총애를 업고 황후의 자리까지 넘보는 정부 라스타 역을 맡았다.극 내용상으로는 미움 받는 악역이었지만, 실제 촬영 현장에서 이세영은 오랜만에 막내로서 선배들의 사랑을 독차지했다. 그는 "워낙 다들 조용조용한 편이라 제가 애교도 많이 부렸다. 세 분이 계시다가도 제가 가면 웃음꽃이 피었다. 민아 언니도 '아~ 세영아~' 하면서 많이 예뻐해 주셨다"고 회상했다.신민아와의 호흡에 대해서는 "민아 언니는 제가 있어야 웃음을 잃지 않으셨다"며 뿌듯해 했다. 또한 "저는 또 예쁜 언니들을 되게 좋아해서 너무 좋았다"며 애정을 표했다. 뿐만 아니라 "언니가 저보다 촬영 분량이 훨씬 많았다. 저와 만날 때만큼은 선배님들이 조금이라도 더 에너지를 얻어갔으면 했다"고 전했다.과거 상대 배우의 사진을 휴대전화 배경화면으로 설정하며 작품에 몰입한다고 밝혔던 이세영이 이번에는 주지훈의 사진을 해놓지 않았다고 답해 화제가 되기도 했다. 이에 대해 그는 "지훈 오빠만 안 해놓은 게 아니라 약 5년 전부터 안 하고 있다"고 해명해 웃음을 안겼다. 그는 "촬영 전 프리 단계에서 미리 친해질 수 있는 시간이 충분히 주어져서 안 하게 됐다"며 웃었다.주지훈의 연기 스타일은 이세영에게 신선한 자극이 됐다. 그는 "저는 늘 무난하고 안정적인 연기를 추구해 온 사람인데, 나와 다른 색깔의 연기를 하는 지훈 오빠를 보며 편견을 깨는 연기를 한다고 생각했다"고 밝혔다. 무도회에서 요염한 표정을 짓는 장면 등을 꼽으며 "뭔가 더 시도해보고 싶었다. 안정적인 연기만 해서는 성장할 수 없으니 '차라리 욕을 먹어도 뭔가 하고 먹자'는 생각으로 이것저것 시도했다"고 털어놨다.작품 공개 이후 쏟아진 주지훈의 의상 화제성이나 온라인상 패러디 반응에 대해서도 유쾌하게 받아들였다. 이세영은 "지훈 오빠가 모델 출신이라 배우의 아우라로 퇴폐적인 소비에슈의 느낌을 잘 소화해 주셨다. 저 역시 '라스타도 더 과감해지자'며 자극을 받았다"고 말했다. 기억에 남는 밈으로는 '이종새'(이종석)와 '개비에슈'(소비에슈)를 꼽으며 웃음을 터뜨렸다.주지훈은 유독 어두운 피부톤으로 '안색 논란'이 되기도 했다. 이세영의 새하얀 피부톤과도 더욱 대비됐다. 이세영은 "그 부분에 대해선 제가 드릴 말씀이 없다"며 웃음을 터트렸다.이어 "라스타가 살아남기 위해서 치열했던 것 같다"고 덧붙였다.신민아가 소리치는 장면이 뮤지컬 같다는 일부 반응에 대해서도 그는 "'난 모르겠다~ 우와~' 하면서 봤다"면서 웃었다. 그러면서 "아무도 이야기하지 않는 게 가장 슬픈 일이다. 우리가 열심히 일했는데 끊임없이 화제가 된다는 자체가 관심이니까 감사했다. 배우분들 다들 스타성이 대단하다고 생각했다"고 전했다.'재혼 황후'는 공개 후 3일간 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 가운데 전 세계 최다 시청 기록을 세웠다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 11월 1주 차 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지했다. 8부 공개 기준으로 플릭스패트롤 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr