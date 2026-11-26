신민아가 '재혼황후'에서 열연했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

신민아가 '재혼황후'에서 열연했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 대미를 장식했다. 절제된 감정 연기로 극의 중심을 이끈 그는 글로벌 흥행 성과까지 거두며 주연 배우로서의 진가를 입증했다.지난 25일 공개된 '재혼 황후' 9, 10회에서는 나비에(신민아 분)가 소비에슈(주지훈 분)의 이혼 신청을 받아들이는 동시에 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하는 모습이 그려졌다. 후계자를 얻기 위한 소비에슈의 계획에 휘둘리지 않고 자신의 삶을 지키기 위한 선택으로 시청자들에게 통쾌함을 안겼다.그간 신민아는 어떠한 상황에서도 황후로서의 품위를 잃지 않는 나비에를 섬세하게 표현했다. 믿었던 남편에게 배신당한 분노와 허망함을 과도하게 표출하기보다 미세한 표정 변화와 절제된 말투로 풀어내며 인물의 복합적인 감정에 설득력을 더했다.하인리와의 로맨스에서는 또 다른 매력을 보여줬다. 오랜 시간 황후로서의 책임을 짊어져 온 나비에가 새로운 사랑을 통해 위로받고 서서히 마음을 열어가는 과정을 부드러운 눈빛과 표정으로 표현했다.작품의 글로벌 흥행 성과도 눈에 띈다. '재혼 황후'는 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에서 디즈니+ TV쇼 부문 전 세계 1위에 올랐다. 미국 포브스와 콜라이더, 캐나다 스크린랜트 등 해외 매체들도 나비에의 복합적인 내면을 표현한 신민아의 연기에 호평을 보냈다.로맨스 판타지라는 새로운 장르에서 또 하나의 대표 캐릭터를 탄생시킨 신민아는 차기작을 통해 열일 행보를 이어간다. 그는 2027년 상반기 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '수목금'으로 시청자들과 다시 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr