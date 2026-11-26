심혜진, 안내상이 부부로 호흡을 맞춘다./사진=텐아시아DB

김시은, 서준영, 심혜진, 윤아정, 이선호, 지수원, 안내상이 '효녀구복이'에 캐스팅 됐다./사진=소속사 제공

배우 심혜진과 안내상이 드라마 '나의 위험한 아내' 이후 6년 만에 재회해 부부로 호흡을 맞춘다. MBC 새 일일드라마 '효녀 구복이'는 두 사람을 비롯해 김시은, 서준영, 윤아정, 이선호, 지수원으로 이어지는 7인 캐스팅 라인업을 확정했다.'가족관계증명서' 후속으로 내년 1월 첫 방송되는 '효녀 구복이'는 가문의 사고뭉치 막내딸 정구복이 무너진 집안을 효심으로 다시 일으켜 세우는 이야기를 그린 작품이다. 드라마 '용감무쌍 용수정'을 함께 만든 이민수 감독과 최연걸 작가가 다시 한번 의기투합했다.김시은은 외식기업 마성식품의 막내딸이자 가족 안에서 환영받지 못하지만 낙천적으로 살아가는 주인공 정구복 역을 맡는다. 서준영은 뉴욕에서 이름을 알린 스타 셰프 용금풍으로 분한다. 경쟁심이 강하고 냉정한 태도를 유지하지만 이면에는 섬세하고 부드러운 면모를 지닌 인물이다.심혜진과 안내상은 정구복의 부모로 호흡을 맞춘다. 심혜진은 부유한 집안에서 자라 예민하고 몸이 약하지만 가족을 향한 마음만큼은 남다른 엄마 고미희 역을 연기한다. 안내상은 자수성가한 마성식품 대표이자 가부장적인 아버지 정창모 역으로 무게감을 더한다.윤아정이 뛰어난 사업 감각과 사회적 성공을 향한 욕망을 품은 진수인 역으로 극에 긴장감을 불어넣는다. 이선호는 젠틀한 매너와 업무 능력을 갖춘 마성식품 기획실 실장 이도일 역을 맡았으며, 지수원은 고미희의 오랜 지인이자 이도일의 엄마인 유명 요리 선생 태영라 역으로 합류한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr