배우 손예진이 미소를 짓고 있다. / 사진=손예진 SNS

사진=손예진 SNS

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배우 손예진이 팬들을 향해 애틋한 마음을 전했다.손예진은 26일 자신의 인스타그램을 통해 "나를 보러 멀리서, 또 어딘가에서 항상 오는 나의 천사들…"이라며 전날 자신을 만나기 위해 오랜 시간 기다린 팬들을 언급했다.이어 손예진은 "유난히 추운 날, 밖에서 기다리며 얼마나 추웠을지"라며 "창문을 열고 그대들의 손을 잡았을 때, 그 차갑던 손을 잊을 수가 없어"라며 팬들과 만났던 당시를 회상했다.특히 그는 "손을 잡아 주고 인사하는 것밖에, 고맙다고 하는 것밖에 할 수가 없어서 미안했던 어젯밤"이라며 팬들을 향한 진심을 전했다.그러면서 "아침에 일어나 편지를 보며 다시 한번 너무 뭉클해서 마음이 뜨거워졌어"라며 팬들에게 고마운 마음을 건넸다.앞서 손예진은 전날 서울 여의도 KBS 홀에서 열린 제47회 청룡영화상 시상식에 참석했다. 손예진은 2018년 JTBC 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'로 호흡을 맞췄던 배우 정해인과 8년 만에 만나 여우주연상 부분을 시상했다.남편인 현빈도 2005년 방송된 MBC 드라마 '내 이름은 김삼순'에서 옛 연인으로 호흡을 맞춘 배우 정려원과 남우주연상 시상자로 나섰다.한편 손예진은 1982년생으로 올해 44세다. 2022년 배우 현빈과 결혼했으며 같은해 11월 아들을 출산했다. 그는 지난 9월 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에서 조씨부인 역으로 약 24년 만에 사극 연기를 선보였다. 아울러 2027년 넷플릭스 시리즈 '버라이어티' 공개를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr