브래드피트와 안젤리나 졸리가 법적 분쟁을 마무리했다. / 사진=텐아시아DB

할리우드 배우 앤젤리나 졸리(51)와 브래드 피트(62)가 약 10년간 이어온 법적 분쟁을 끝내기로 했다. 두 사람은 양육권과 재산 분할에 이어 공동으로 소유했던 프랑스 와이너리 관련 소송에도 합의했다.AP통신은 지난 25일(현지시간) 졸리와 피트는 프랑스 남부에 있는 와이너리 '샤토 미라발'의 소유권을 둘러싼 소송을 마무리하기로 했다. 두 사람은 공동 성명을 통해 "가족의 이익을 가장 중요하게 고려해 법정 밖에서 합의했다"고 밝혔다. 구체적인 합의 조건과 지분 처리 방식 등은 공개하지 않았다.졸리와 피트는 2008년 샤토 미라발을 공동으로 매입해 와인 사업을 시작했다. 2014년에는 이곳에서 결혼식을 올렸다. 그러나 2016년 졸리가 이혼을 신청하면서 와이너리 소유권을 두고도 갈등을 빚게 됐다.졸리는 2021년 10월 자신이 보유한 와이너리 지분을 와인업체 테누테 델 몬도에 매각했다. 피트는 졸리가 자신에게 지분을 넘기기로 한 약속을 어겼다고 주장하며 이듬해 소송을 제기했다.소송 과정에서 졸리는 피트가 지분 매각을 협의하며 광범위한 비밀유지계약 체결을 요구했다고 주장했다. 자신과 자녀들을 상대로 한 학대 의혹이 외부에 알려지는 것을 막기 위해서였다는 게 졸리 측의 설명이다.앞서 졸리는 2016년 가족과 함께 전용기를 타고 이동하던 중 피트가 자신과 자녀들에게 폭력을 행사했다고 주장하며 이혼을 신청했다. 미국 연방수사국(FBI)과 아동보호 당국이 조사에 나섰으나 피트는 형사 기소되지 않았다. 피트는 당시 음주 문제가 있었다는 사실은 인정했으나 학대 의혹은 부인했다.두 사람은 2024년 말 양육권 문제에 합의한 뒤에도 와이너리 지분을 두고 법적 다툼을 벌여왔다. 이번 합의로 이혼 신청 이후 약 10년간 지속된 법적 분쟁을 마무리하게 됐다.졸리와 피트는 2005년 영화 '미스터 & 미세스 스미스'를 통해 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 '브란젤리나'라는 애칭으로 불리며 대중의 관심을 받았다. 2014년 결혼했으나 2년 만에 파경을 맞았다.두 사람 사이에는 입양 자녀를 포함해 6명의 자녀가 있다. 지난 7월 막내인 쌍둥이 비비언과 녹스가 18세가 되면서 자녀 모두 성인이 됐다. 일부 자녀는 아버지의 성인 '피트'를 사용하지 않는 것으로 알려졌다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr