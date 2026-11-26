신민아가 청룡영화상에 참석했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

신민아가 청룡영화상에 참석했다. / 사진='청룡영화상' 라이브 캡처

배우 신민아가 청룡영화상 시상식에서 남편 김우빈을 언급하며 애정을 나타냈다.지난 25일 서울 여의도동 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 열렸다. 신민아는 영화 '눈동자'로 여우주연상 후보에 이름을 올려 시상식에 참석했다.신민아는 강렬한 레드 드레스를 입고 화려하면서도 청순한 매력을 뽐냈다. 진행자는 레드카펫에 오른 신민아에게 "오늘 이 모습을 집에 계신 분이 뭐라고 하실 것 같냐"라고 물었다. 김우빈을 떠올린 신민아는 수줍은 미소를 지으며 "그냥 응원할 것 같다"고 답했다.여우주연상을 받는다면 누구에게 가장 먼저 소식을 전할 것이냐는 질문에 신민아는 "못 받을 것 같다"라고 말했다. 그러면서도 "나를 아껴주시고 응원해주시는 모든 분들께 감사하다는 말을 드리고 싶다"고 덧붙였다.여우주연상은 영화 '가능한 사랑'의 전도연에게 돌아갔다. 신민아는 여우주연상 수상에는 실패했으나 배우 박지훈, 박지현, 오정세와 함께 청정원 인기스타상을 받았다. 무대에 오른 그는 "전혀 예상 못해서 놀랐다"며 "감사하다. 더 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.신민아와 김우빈은 2015년부터 공개 열애를 이어왔다. 지난해 약 10년간의 열애 끝에 결혼했다. 결혼 후 공식 석상에서 서로를 자연스럽게 언급하며 애정을 나타내고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr