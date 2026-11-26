딘딘이 모친의 '미우새' 하차 배경을 설명했다./ 사진=텐아시아 DB

딘딘이 모친의 '미우새' 하차 배경을 설명했다./ 사진제공=MBC

딘딘이 모친의 '미우새' 하차 배경을 설명했다.지난 25일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연한 ‘내 장르에 태클을 걸지 마' 특집으로 꾸며졌다.딘딘은 어머니의 ‘미운 우리 새끼’ 하차와 관련한 이야기를 처음으로 꺼냈다. 그는 당시 프로그램 관계자로부터 어머니의 하차 소식을 먼저 전해 들었다며, 방송 출연을 누구보다 행복해했던 어머니를 생각하니 눈물이 날 것 같았다고 털어놨다. 이후 어머니에게 직접 소식을 전했을 때 돌아온 반응도 공개했다.딘딘의 어머니는 “네가 나오지 않는 곳에 엄마가 나오는 건 아닌 것 같다”며 오히려 아들을 먼저 생각하는 모습을 보였다고. 딘딘은 어머니가 한동안 아쉬움을 느꼈지만 최근에는 다른 방송과 유튜브 채널에 단독 게스트로 출연하며 새로운 활동을 이어가고 있다고 말했다.어머니의 숨겨진 임영웅 팬심도 웃음을 안겼다. 딘딘은 과거 어머니가 트로트를 좋아하지 않는다며 아들을 응원했지만, 정작 집에서는 TV 앞에 앉아 임영웅의 무대에 푹 빠져 있었다고 폭로했다. 특히 임영웅이 ‘미운 우리 새끼’에 출연했을 당시 어머니들에게 명품 스카프를 선물하자 팬심이 더욱 깊어졌다는 것. 이후 임영웅의 콘서트 티켓팅까지 부탁받았다고 밝혔다.어린 시절 누나들과 얽힌 에피소드도 화제였다. 딘딘은 누나들이 ‘네모의 꿈’을 틀어놓고 자신을 놀렸던 사연으로 인해 큰누나는 ‘네모 교수님’, 작은누나는 ‘네모 누나’라는 별명을 얻게 됐다고 말했다. TV 프로그램 ‘스펀지’에서 소개된 실험을 누나들이 자신에게 직접 시도했던 일화를 공개하며, 지금 생각하면 누나들이 자신과 함께 놀아준 것이라며 남다른 남매애를 뽐냈다.배우 신현빈과의 인연도 공개했다. 딘딘은 신현빈이 작은누나의 오랜 친구로, 어린 시절부터 알고 지낸 사이라고 소개했다. 최근 함께 출연한 영상이 공개된 뒤 두 사람의 친근한 모습이 화제가 됐다고. 처음에는 첫사랑 의혹을 부정했지만 영상을 다시 보니 자신도 모르게 환하게 웃고 있었다며 어린 시절의 추억을 떠올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr