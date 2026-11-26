이준수와 전지우가 첫 호감도 선택에서 서로를 골랐다. / 사진=tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애3' 방송 캡처

이준수는 배우 이종혁의 둘째 아들이다. / 사진=tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애3' 방송 캡처

배우 이종혁의 차남 이준수가 전 농구선수 전희철의 딸 전지우를 향해 호감을 표현했다.25일 방송된 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애3'에서는 첫 호감도 선택을 마친 출연진의 모습이 그려졌다. 이날 방송에서 이준수와 전지우는 서로를 선택하며 마음을 확인했다.이준수는 숙소로 돌아와 혼자 공책에 자신의 감정을 정리했다. 그는 "사실 아직까지 내가 누굴 좋아하는지 잘 모르겠다. 그래도 눈길이 가는 건 지우 님이다"고 적었다. 이어 "오늘 너무 표현을 잘 못 한 것 같아서 내일은 조금 더 표현할 예정이다"며 아쉬움을 드러냈다.전지우에게 끌리는 이유도 밝혔다. 이준수는 "첫인상도 그렇고 호감도 투표 때도 지우 님을 골랐다. 알 수 없는 매력을 가지고 있다. 그래서 더 끌린다"고 고백했다.이 과정에서 이준수의 글씨체가 뜻밖의 웃음을 안겼다. 손글씨를 알아보기 어려워 방송 화면에 자막까지 등장하자 이를 지켜보던 이종혁은 "글씨를 안 쓰면 좋겠다. 쫄린다? 끌린다? 글씨 좀 똑바로 써라"며 아들을 타박했다.한편 이종혁은 2002년 결혼해 슬하에 장남 이탁수와 차남 이준수를 두고 있다. 두 아들은 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 아버지와 함께 출연하며 얼굴을 알렸다.이탁수는 동국대학교 연극학부에 재학 중이며 올해 연극 '죽은 시인의 사회'로 데뷔했다. 이준수는 지난 9월 공개된 디즈니+ 예능 '술래게임'에 출연했다. 이후 형 이탁수가 시즌1에 출연했던 '내 새끼의 연애' 시즌3에 합류해 관심을 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr