NCT 지성이 '크래시2'에서 활약 중이다. / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 지성이 '크래시2'에서 활약 중이다. / 사진제공=SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트 소속 그룹 NCT의 멤버 지성(본명 박지성)이 '크래시2 : 분노의 도로'에서 활약 중이다.박지성은 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')에서 신입 순경 지대세 역을 맡았다. 이번 시즌에 새롭게 합류한 그는 엉뚱하고 귀여운 매력을 보여주는 한편 민소희(곽선영 분)와 얽힌 숨겨진 사연으로 극에 긴장감을 더하고 있다.어린 시절부터 각종 무술을 익힌 지대세의 특성을 살린 액션 연기도 눈길을 끈다. 박지성은 대련 장면에서 차연호(이민기 분)를 상대로 업어치기에 성공하는가 하면 조직원들과의 대치 상황에서도 물러서지 않는 모습을 보여줬다.특히 지난 24일 방송된 4회에서는 좁은 버스 안으로 밀려드는 조직원들을 상대로 주변 지형지물을 활용한 액션을 펼쳤다. 박지성은 액션 연기의 완성도를 높이기 위해 첫 촬영 전부터 여러 차례 액션 스쿨을 방문해 동작을 익혔다. 촬영 현장에서도 상대 배우들과 꾸준히 합을 맞추며 연습을 이어갔다.앞서 박준우 감독은 제작발표회에서 박지성에 대해 "연출 의도에 맞는 액션을 구현하기 위해 꾸준히 연습했고, 선배 배우들에게도 끊임없이 질문하며 배우려는 적극적인 자세를 보여줬다. 덕분에 액션은 물론 자동차 운전 장면까지 잘 해냈다"고 평가했다.박지성은 "액션 장면들을 실제로 눈앞에서 보니 규모와 현장감이 엄청났다. 촬영 전 액션 스쿨에서 익힌 동작들을 바탕으로 현장에서도 배우분들과 디테일하게 합을 맞추며 장면이 최대한 역동적이고 생동감 있게 전달될 수 있도록 노력했다"고 전했다.'크래시2'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr