김국희가 '천천히 강렬하게'에 출연한다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 김국희가 송혜교, 공유 주연의 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 합류한다. 그간 일상적인 인물부터 악역까지 다양한 배역을 맡아온 김국희는 이번 작품에서 1960~80년대 연예계를 주름잡은 인기 가수로 등장한다.오는 12월 11일 첫 공개되는 '천천히 강렬하게'는 1960~80년대 한국 연예계를 무대로 성공을 꿈꾸는 이들의 이야기를 그린 작품이다. 노희경 작가가 극본을 쓰고 이윤정 감독이 연출을 맡았다.김국희는 극 중 당대 최고의 인기 가수 제인킴 역으로 출연한다. 앞서 공개된 스틸에는 화려한 무대 의상을 입고 여유롭게 공연하는 김국희의 모습이 담겼다. 연예계를 배경으로 여러 인물의 성공과 갈등을 다루는 작품인 만큼 제인킴이 다른 인물들과 어떤 관계를 맺을지도 관심사다.김국희는 뮤지컬과 연극을 비롯해 드라마, 영화 등 여러 분야에서 활동해 왔다. 뮤지컬 '레드북', '베르나르다 알바', '광주', 연극 '빵야' 등에 출연하며 무대 경험을 쌓았다.넷플릭스 시리즈 '스위트홈'에서는 그린홈 주민 손혜인 역을 맡아 직설적인 말투 이면에 타인을 생각하는 마음을 지닌 인물을 연기했다. 이후 '글리치', '폭싹 속았수다', '자백의 대가', '캐셔로' 등 다수의 넷플릭스 작품에 출연했다.디즈니+ 시리즈 '무빙'에서는 투시 능력을 갖춘 홍성화 역으로 액션 연기에 도전했다. 쿠팡플레이 시리즈 '가족계획'에서는 오길자 역을 맡아 능청스러운 태도 뒤에 잔혹한 본성을 감춘 악역을 소화했다.스크린에서도 꾸준히 활동했다. 영화 '소공녀'에서는 현실에 치여 살아가는 대학 동기 현정을, '유열의 음악앨범'에서는 주인공들을 살뜰히 챙기는 빵집 주인 은자를 연기했다. 이 밖에도 '82년생 김지영'의 수빈 엄마, '잠'의 민정, '검은 수녀들'의 무당 효원 등으로 관객들과 만났다.무대와 영상 매체를 오가며 활동해 온 김국희는 이번 작품에서 인기 가수의 무대 위 모습과 연예계에서의 삶을 그린다.'천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 파트1을 시작으로 18일 파트2, 25일 파트3을 순차적으로 공개한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr