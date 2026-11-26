이세영이 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

배우 이세영이 '재혼 황후'를 마무리하며 악역 라스타를 연기한 소감과 시즌2를 향한 남다른 의지를 밝혔다.26일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 마친 배우 이세영을 만났다.동명의 인기 웹소설·웹툰이 원작인 '재혼 황후'는 총 10부작으로 막을 내렸다. 이세영은 극 중 황제 소비에슈의 마음을 사로잡아 황후의 자리까지 넘보는 야망의 인물 라스타를 연기했다.모처럼 악역으로 시청자들과 만난 이세영은 "드라마 '화유기'의 아사녀 이후로 악역은 정말 오랜만"이라며 "조금 더 욕먹기를 바랐는데 생각보다 짠하다는 평가도 있더라. 만약 이 이후에 대한 이야기를 하게 된다면 제가 더 큰 욕을 먹어보고 싶다는 욕심이 있다"고 솔직하게 털어놨다.원작의 방대한 이야기가 다 담기지 않았던 드라마를 두고 시청자들 사이에서는 시즌2에 대한 기대감도 나오고 있다. 시즌2에 대해 이세영은 "따로 얘기나온 적은 없다"고 밝혔다. 그러면서 "시즌제로 갈지는 모르지만, 이번 10편의 이야기는 궁금증과 기대감을 불러일으키는 마무리였다"며 "라스타가 어떤 꿈을 꾸고 있을지 시청자들이 궁금해해 주시면 좋을 것 같다"고 전했다.극 중 라스타만 좋은 결말을 맞이한 것 같다는 시청자 반응에 대해서는 "아직 라스타가 황후가 된 적은 없어서 황후 자리에 꼭 올라보고 싶다"며 유쾌한 욕심을 내비쳤다.원작에 담긴 라스타의 처절한 몰락 서사가 이번 시즌에 담기지 않은 점에 대해서도 아쉬움보다 기대감을 표했다. 이세영은 "아쉬움보다는 '그래서 앞으로 그 뒤는 어떻게 되는데?' 하는 기대감이 크다. 뒷이야기가 만들어진다면 시청자들께 보여드릴 수 있고, 저 역시 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.시즌2 참여 의사를 묻자 이세영은 망설임 없이 "시즌2를 한다면 저는 무조건 한다"고 힘주어 말했다. 이어 "뒷이야기가 더 매력 있는 것 같다. 가장 높은 곳까지 올라갔다가 바닥까지 곤두박질치는 라스타의 모습은 보는 사람에게 많은 생각을 하게 만들 것 같다"고 덧붙였다.'재혼 황후'는 동대제국 황제 소비에슈(주지훈 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠져 황후 나비에(신민아 분)에게 이혼을 통보하고, 나비에가 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 갈등을 그린 로맨스 판타지다.'재혼 황후'는 공개 후 3일간 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 가운데 전 세계 최다 시청 기록을 세웠다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 11월 1주 차 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지했다. 8부 공개 기준으로 플릭스패트롤 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr