배정남이 이틀 연속 시상식에서 트로피를 품에 안았다. / 사진제공=키이스트

배정남이 이틀 연속 시상식에서 트로피를 품에 안았다. / 사진제공=키이스트

배우 배정남이 이틀 연속 시상식에서 트로피를 품에 안았다. 모델과 예능인으로 수상한 경험이 있는 배정남은 배우로서 처음 상을 받은 데 이어 2관왕에 올랐다.배정남은 지난 24일 열린 '제34회 대한민국 문화연예대상'에서 드라마 부문 남자 우수상을 받았다. 대한민국 문화연예대상은 영화, 드라마, K팝 등 여러 문화예술 분야에서 활동한 이들을 대상으로 시상하는 행사다.배정남은 "모델로서, 예능인으로서 상을 받아본 적은 있지만 배우로서 상을 받는 것은 이번이 처음"이라고 밝혔다. 이어 "드라마 '사랑이 온다'의 조흥식 캐릭터 덕분에 큰 상을 받게 된 것 같다. 더 열심히 하겠다. 감사하다"라고 말했다.배정남은 하루 뒤인 지난 25일 열린 '제15회 대한민국을 빛낸 10인 대상 시상식'에서도 배우 부문 수상자로 이름을 올렸다. 그는 "좋은 자리에서 상까지 받게 되어 기쁘다. 좋은 작품들과 캐릭터를 만나서 받게 된 것 같다. 이 상을 계기로 한 번 더 받을 수 있도록 최선을 다하겠다. 너무 감사드린다"라고 말했다.올해 배정남은 드라마와 영화를 오가며 작품 활동을 이어왔다. 드라마 '스프링 피버'를 시작으로 영화 '오케이 마담2', 드라마 '사랑이 온다'에 출연했다. 특히 '사랑이 온다'에서 맡은 조흥식 역으로 배우로서 첫 수상의 기쁨을 누리게 됐다.배정남은 오는 12월 5일 첫 방송되는 드라마 '신의 구슬'로 시청자들과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr