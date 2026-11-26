코미디언 김규원이 데뷔 후 처음으로 패션 매거진 화보 촬영에 나서며 반전 매력을 뽐냈다.김규원은 패션 라이프스타일 매거진 '얼루어 코리아' 12월호와 함께한 화보에서 'Anything but Ordinary'를 콘셉트로 다채로운 모습을 선보였다. 올해 '규카츠', '부실장', '규째즈' 등 다양한 캐릭터로 사랑받은 그는 특유의 유쾌함에 시크한 매력을 더했다.공개된 화보 속 김규원은 블랙 러플 블라우스와 코트를 활용한 스타일링으로 클래식한 분위기를 자아냈다. 레드 타이로 포인트를 준 착장에서는 장난기 어린 표정과 재치 있는 포즈로 개성을 드러냈다. 레더 점퍼와 벨벳 롱 로브 등 과감한 의상도 자신만의 색깔로 소화했다.화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 김규원은 달라진 일상을 언급했다. 프리랜서로 활동하며 매달 다음 일정을 걱정했다는 그는 “매달 스케줄이 계속 쌓여갔다. 이렇게 될 줄은 정말 몰랐다”며 “매일 꿈꾸던 순간이 눈앞에 펼쳐지는데 그 속도가 무섭기도 했다”고 털어놨다.이어 “그렇다고 되돌아가고 싶지는 않다. 매일 현관을 나서며 '눈앞에 있는 것에 최선을 다하자! 건방 떨지 말자!'라고 스스로에게 주문을 건다”고 밝혔다.캐릭터를 구축하는 자신만의 노하우도 공개했다. 일상에서 마주하는 사람들의 말투와 행동을 관찰하며 아이디어를 얻는다는 김규원은 공감대를 가장 중요한 요소로 꼽았다.그는 “누가 저를 놀리면 시청자분들도 웃으면서 같이 놀릴 수 있다고 생각했다. 그래서 놀릴 거리를 만들어주려고 하고 있다”고 설명했다.앞으로의 목표에 대해서는 “퇴근 후 가뿐한 마음으로 맛있는 거 먹으면서 보고 기분 좋게 자고 싶은 날 찾게 되는 콘텐츠에 제가 있으면 좋겠다”라며 “그런 콘텐츠를 열심히 꾸준히 만들겠다”고 전했다.김규원은 JTBC 드라마 '아파트'를 통해 첫 정극 연기에 도전했다. 오는 12월 3일 공개되는 쿠팡플레이 '스마일 클리닉'에 이어 2027년 상반기 공개 예정인 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'에도 출연하며 활동 반경을 넓힌다.김규원의 화보와 인터뷰는 '얼루어 코리아' 12월호에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr