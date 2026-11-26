'보스의 노골적 취향'이 5회 만에 또 다시 0%대 시청률로 떨어졌다./사진제공=MBN

'보스의 노골적 취향'이 5회 만에 또 다시 0%대 시청률로 떨어졌다./사진제공=MBN

배우 성훈과 오세영의 첫 키스 엔딩에도 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'이 다시 0%대 시청률로 주저앉았다.지난 25일 방송된 '보스의 노골적 취향' 5회 시청률은 유료플랫폼 전국 기준 0.9%를 기록했다. 지난 11일 1.3%로 출발한 이 드라마는 2회 1.0%로 하락한 뒤 3회 0.9%까지 떨어지며 0%대에 진입했다. 4회에서 1.0%로 소폭 반등했으나 5회 만에 다시 0.9%로 내려앉으며 자체 최저 시청률과 타이를 이뤘다. 같은날 방송된 tvN '뜨거운 안녕'은 1.1%, SBS '나인 투 식스'는 3.6%를 기록했다.이날 방송에서는 권도혁(성훈 분)이 이은채(오세영 분)와 문태경(이정신 분)의 다정한 모습에 질투를 느끼는 과정이 그려졌다. 병원에서 이은채의 아버지 이만덕(조희봉 분)과 마주친 권도혁은 회사 과장 행세를 했고, 이은채의 가족이 다가오자 정체를 숨기기 위해 빈 침상 커튼 뒤에 함께 몸을 숨기며 밀착했다. 이후 문태경이 이은채에게 연락처를 묻고, 이은채가 레스토랑에서 문태경에게 선물을 건네며 웃는 모습을 멀리서 지켜본 권도혁은 불편한 기색을 숨기지 못했다.클럽을 통대관해 밴드 '인디아레드'를 만난 권도혁은 AI 가수를 이유로 '수'의 콘셉트 변경을 제안했으나, 무대 위에서 노래하는 이은채의 모습에 시선을 떼지 못했다. 이은채 역시 자신들만의 색깔을 지키겠다며 제안을 거절했다.방송 말미에는 1박 2일 강원도 출장을 떠난 두 사람이 바닷가를 찾았다. 넘어진 이은채를 일으켜 세운 권도혁은 "지금 키스해도 돼? 물어보고 하는 건 네가 처음이야"라고 말한 뒤 입을 맞췄다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr