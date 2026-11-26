[사진제공=체육볶음BOB]

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농구선수 출신 방송인 서장훈이 자신의 농구 인생을 담은 예술 전시회를 개최한다.서장훈은 오는 12월 20일부터 2027년 1월 17일까지 서울 강남구 자곡동 포스코이앤씨 더샵갤러리에서 아트콜라보 전시 'SURPRIDE 서프라이드'를 선보인다. 12월 19일 VIP 오프닝을 시작으로 일반 관람객들에게 무료로 공개된다.이번 전시는 한국 농구 역사에 한 획을 그은 서장훈의 선수 시절과 삶의 철학을 예술 작품으로 재해석한 프로젝트다. SM C&C와 시엑서아트테인먼트가 공동 주최하고 서장훈과 체육볶음BOB이 공동 주관한다.서장훈은 연세대학교 재학 시절부터 뛰어난 기량을 앞세워 1990년대 농구대잔치 열풍을 주도했다. 이후 프로 무대에서도 KBL 통산 최다 득점과 리바운드 기록을 세우며 '국보급 센터'라는 수식어를 얻었다.이번 전시에서는 서장훈이 코트 위에서 세운 기록과 치열했던 승부의 순간, 농구를 향한 열정 등을 다양한 예술적 시각으로 풀어낸다. 정준미, 윤송아, 김미현, 이병철, 성낙진, 김판묵, 황택, 이아영, 루도, 노누리, 은가비, 김정돈 등 총 12명의 작가가 참여해 23점의 작품을 선보인다.서장훈은 “농구 선수로 코트 위에서 정말 많은 순간들을 경험했었는데, 여러 작가분들의 시선으로 새롭게 표현할 수 있게 되어 감회가 남다르다. 농구에 대한 도전과 열정, 농구와 함께 했던 시간들이 전시장을 찾아온 분들에게 잘 전달되었으면 좋겠다.”라며 소감을 밝혔다.은퇴 후 방송인으로 활발하게 활동하고 있는 서장훈이 스포츠와 예술의 경계를 허무는 새로운 프로젝트를 통해 대중과 또 다른 방식으로 소통할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr