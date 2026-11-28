사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 발리에서 촬영한 웨딩 화보를 공개했다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "아름다운 우마나lxr"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 바다가 내려다보이는 공간에서 화려한 꽃 자수가 수놓인 웨딩드레스를 입고 의자에 앉아 있다. 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 두 손을 무릎 위에 모은 오윤아는 카메라를 바라보며 우아한 분위기를 자아냈다. 바닥까지 길게 이어지는 드레스 자락과 은은하게 드러나는 실루엣이 오윤아의 고혹적인 미모를 한층 돋보이게 했다.이어진 사진에서 오윤아는 푸른 바다를 배경으로 양손을 허리에 올린 채 뒷모습을 드러냈다. 허리와 골반을 따라 몸에 밀착되는 드레스 디자인이 오윤아의 늘씬한 몸매를 강조했다. 풍성하게 펼쳐진 드레스 자락까지 어우러지며 그림 같은 웨딩 화보를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "앞으로 여자 오윤아 배우 오윤아 로써도 더 행복하고 더 사랑받고 행복하시길", "너무 예뻐", "가족모두 이제는 꽃길만 가시길", "윤아씨 고생많았어요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 오윤아는 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'를 통해 4세 연하 남편과 함께한 발리 웨딩 촬영 현장을 공개했다. 당시 오윤아는 팬들의 의견을 반영해 가장 많은 선택을 받은 드레스부터 입는다며 이번 촬영을 위해 총 6벌의 웨딩드레스를 준비했다고 밝혔다.오윤아는 2015년 이혼 후 홀로 아들 민이를 키워왔으며 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마쳤다는 소식을 전했다. 최근 출연한 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 아들 민이를 따뜻하게 받아준 남편과 시부모님을 향한 감사한 마음을 전하기도 했다.한편 오윤아는 결혼식을 준비하는 가운데 유튜브 채널을 통해 웨딩 촬영 비하인드와 재혼 후의 일상을 공개하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr