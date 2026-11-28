사진 = 하정우 인스타그램

배우 하정우가 차정원과의 결혼을 앞두고 소소한 일상을 공개했다.하정우는 최근 자신의 인스타그램에 "버섯불고기와 양곰탕 그리고 음식 사진은 없다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 하정우는 검은색 반소매 티셔츠에 네이비색 볼캡과 뿔테 안경을 착용한 채 식당에 앉아 있다. 한쪽 팔을 테이블에 올리고 다른 손을 얼굴 가까이 가져간 하정우는 옆을 바라보며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 편안한 옷차림에 손목시계로 포인트를 준 모습에서 특유의 남성적인 매력이 돋보인다.특히 버섯불고기와 양곰탕을 언급하면서 정작 음식 사진은 한 장도 공개하지 않은 하정우의 무심한 듯 재치 있는 멘트가 웃음을 자아낸다.한편 하정우는 오는 12월 13일 배우 차정원과 결혼식을 올린다. 지난 2월 열애 사실을 공식 인정한 두 사람은 10월 결혼 소식을 발표한 데 이어 최근 지인들에게 청첩장을 전달했다.공개된 청첩장에는 두 사람의 본명인 김성훈과 차미영이 나란히 적혔다. 특히 "열 번째 함께 맞이하는 겨울"이라는 문구가 담기면서 두 사람의 오랜 인연에도 관심이 집중됐다.결혼식은 비공개로 진행되며 두 사람은 하객들에게 예식 현장에서 촬영한 사진과 영상을 SNS에 게시하지 말아 달라고 당부했다. 결혼식 사회는 하정우와 영화 '클로젯', '브로큰'에서 호흡을 맞춘 배우 김남길이 맡는다.한편 하정우는 결혼 준비와 함께 차기작 '내부자들: 악인들의 탄생' 촬영에 한창이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr