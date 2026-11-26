그룹 아이브(IVE)가 게임 '배틀그라운드'(PUBG)와 협업한 신곡을 선보인다.
아이브는 지난 25일 PUBG 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 'Renegade'(레니게이드)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.
이번 신곡은 'PUBG: 배틀그라운드'와 '배틀그라운드 모바일'이 공동으로 진행하는 시즌형 음악 프로젝트 '더 스쿼드'(THE SQUAD)의 일환이다. 아이브는 해당 프로젝트의 첫 번째 아티스트로 참여한다.
공개된 티저에는 게임 속 전장을 배경으로 등장한 여섯 멤버의 모습이 담겼다. 게임을 연상시키는 소품과 현실 및 가상 세계를 오가는 듯한 연출이 특징이다. 영상과 함께 공개된 음원 일부에서는 묵직한 비트와 멜로디를 확인할 수 있다.
이번 협업은 음원과 뮤직비디오 공개에 그치지 않는다. PC·모바일·콘솔 등 각 플랫폼에서 아이브와 협업한 게임 아이템이 출시될 예정이며, 아이브가 함께하는 리스닝 파티도 계획돼 있다.
앞서 아이브는 배틀그라운드 44.1 업데이트를 통해 'LOVE DIVE'(러브 다이브) 콘셉트를 적용한 PC 버전 론도 맵과 게임 아이템을 선보인 바 있다.
올해 아이브는 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)와 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매했으며, 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠)을 통해 아시아와 오세아니아, 북미 팬들과 만났다. 내년 1월에는 서울에서 앙코르 콘서트를 개최한다.
아이브의 신곡 'Renegade'는 오는 12월 2일 오후 6시 뮤직비디오와 함께 공개된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
아이브는 지난 25일 PUBG 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 'Renegade'(레니게이드)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.
이번 신곡은 'PUBG: 배틀그라운드'와 '배틀그라운드 모바일'이 공동으로 진행하는 시즌형 음악 프로젝트 '더 스쿼드'(THE SQUAD)의 일환이다. 아이브는 해당 프로젝트의 첫 번째 아티스트로 참여한다.
공개된 티저에는 게임 속 전장을 배경으로 등장한 여섯 멤버의 모습이 담겼다. 게임을 연상시키는 소품과 현실 및 가상 세계를 오가는 듯한 연출이 특징이다. 영상과 함께 공개된 음원 일부에서는 묵직한 비트와 멜로디를 확인할 수 있다.
이번 협업은 음원과 뮤직비디오 공개에 그치지 않는다. PC·모바일·콘솔 등 각 플랫폼에서 아이브와 협업한 게임 아이템이 출시될 예정이며, 아이브가 함께하는 리스닝 파티도 계획돼 있다.
앞서 아이브는 배틀그라운드 44.1 업데이트를 통해 'LOVE DIVE'(러브 다이브) 콘셉트를 적용한 PC 버전 론도 맵과 게임 아이템을 선보인 바 있다.
올해 아이브는 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)와 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매했으며, 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠)을 통해 아시아와 오세아니아, 북미 팬들과 만났다. 내년 1월에는 서울에서 앙코르 콘서트를 개최한다.
아이브의 신곡 'Renegade'는 오는 12월 2일 오후 6시 뮤직비디오와 함께 공개된다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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