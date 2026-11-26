그룹 아이브 / 사진=PUBG 공식 유튜브 채널 캡처

그룹 아이브(IVE)가 게임 '배틀그라운드'(PUBG)와 협업한 신곡을 선보인다.아이브는 지난 25일 PUBG 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 'Renegade'(레니게이드)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.이번 신곡은 'PUBG: 배틀그라운드'와 '배틀그라운드 모바일'이 공동으로 진행하는 시즌형 음악 프로젝트 '더 스쿼드'(THE SQUAD)의 일환이다. 아이브는 해당 프로젝트의 첫 번째 아티스트로 참여한다.공개된 티저에는 게임 속 전장을 배경으로 등장한 여섯 멤버의 모습이 담겼다. 게임을 연상시키는 소품과 현실 및 가상 세계를 오가는 듯한 연출이 특징이다. 영상과 함께 공개된 음원 일부에서는 묵직한 비트와 멜로디를 확인할 수 있다.이번 협업은 음원과 뮤직비디오 공개에 그치지 않는다. PC·모바일·콘솔 등 각 플랫폼에서 아이브와 협업한 게임 아이템이 출시될 예정이며, 아이브가 함께하는 리스닝 파티도 계획돼 있다.앞서 아이브는 배틀그라운드 44.1 업데이트를 통해 'LOVE DIVE'(러브 다이브) 콘셉트를 적용한 PC 버전 론도 맵과 게임 아이템을 선보인 바 있다.올해 아이브는 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)와 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)을 발매했으며, 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠)을 통해 아시아와 오세아니아, 북미 팬들과 만났다. 내년 1월에는 서울에서 앙코르 콘서트를 개최한다.아이브의 신곡 'Renegade'는 오는 12월 2일 오후 6시 뮤직비디오와 함께 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr