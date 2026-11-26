이무진이 '라디오스타'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

이무진이 '라디오스타'에 출연했다. / 사진제공=MBC

이무진이 군 입대 계획을 바꾼 이유를 밝혔다.지난 25일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연한 ‘내 장르에 태클을 걸지 마~♪’ 특집으로 꾸며졌다.이무진은 전 소속사와의 계약 관련 소송을 진행 중인 근황과 그 과정에서 겪었던 시간을 솔직하게 털어놨다. 그는 예상치 못한 활동 공백을 경험하며 “큰 레슨비를 내고 인생을 배웠다”고 표현했다. 현재는 새로운 둥지를 찾아 신곡을 발표하고 새로운 활동 기반을 마련해 전국 투어까지 이어가고 있다며 근황을 전했다.자신의 의지와 무관하게 음악 활동에 공백이 생기면서 당초 세웠던 계획에도 변화가 있었다고 설명했다. 원래 계획대로라면 지금쯤 군 복무 중이었을 것이라는 그는 그동안의 음악 활동을 첫 번째 페이지로 아름답게 마무리한 뒤 돌아와 새로운 모습을 보여주려 했다고 밝혔다. 그러나 뜻하지 않은 상황으로 활동의 흐름이 달라졌고, 새로운 노래를 준비하며 다시 음악 활동을 이어가는 데 집중하게 됐다고 말했다.이무진은 히트곡 ‘에피소드’에 담긴 실제 연애 경험도 공개했다. 겨울마다 다시 사랑받는 이 곡은 과거 자신의 경험을 바탕으로 탄생했다고 밝힌 것. 김구라가 겨울이 되면 그 사람이 생각나는지 묻자 그렇다고 답했고, 노래 속 주인공이 자신이라는 사실을 상대방도 알고 있는지에 대한 질문에도 솔직하게 답했다. 특히 ‘에피소드’를 포함해 총 세 곡이 누적 스트리밍 1억 회 인증을 받았다고 밝혀 음원 강자의 면모를 뽐냈다.서울예대 ‘복도남’으로 불리던 시절의 이야기도 이어졌다. 이무진은 과거 학교 복도에서 동기와 함께 노래하던 영상을 구독자가 없던 유튜브 채널에 올렸고, 해당 영상이 1600만 회 이상의 조회수를 기록했다고 밝혔다. ‘싱어게인’ 출연 전부터 화제가 됐던 영상으로 인해 해당 복도가 후배들 사이에서 특별한 장소가 됐다는 것. 최근 모교를 방문했을 때도 후배들의 열렬한 환대를 받았다며 뿌듯함을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr