최강창민 / 사진=온라인 커뮤니티

그룹 동방신기(TVXQ!) 최강창민이 지하철역 앞에서 팬들과 즉석으로 만났다.최강창민은 지난 25일 오후 9시께 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 "오랜만에 다시 한 번 번개 시도해 볼까?"라며 팬들에게 즉석 만남을 제안했다. '번개'는 사전에 계획하지 않고 갑작스럽게 모이는 자리를 뜻한다.당시 최강창민은 민방위교육을 받기 위해 서울 대치역 인근에 방문한 상태였다. 그는 이러한 근황을 팬들에게 전하며 대치역 7번 출구를 만남 장소로 정했다.최강창민은 오후 9시 40분까지만 기다리겠다고 알린 뒤 검은색 모자와 마스크를 착용하고 출구 앞에서 찍은 사진을 공개했다. 늦은 시간인 만큼 멀리 있는 팬들에게는 무리해서 오지 말라고 당부했다.그는 "근처에 올 수 있는 사람들만 번개하자"며 오후 10시가 넘어 도착할 예정이라면 찾아오지 말라고 했다. 약속 시간 안에 도착하는 팬들에게는 음료를 사주겠다고 덧붙였다.실제로 이날 약 7명의 팬이 대치역을 찾았다. 온라인에 공개된 영상과 후기에 따르면 최강창민은 역 주변에서 팬들을 살펴보다 다가가 말을 걸었다. 최강창민은 약속대로 팬들에게 음료를 사줬다. 이들은 음료 컵을 한데 모아 사진을 찍고, 함께 기념사진도 남겼다.현장에서 만나지 못한 팬에게는 별도로 사과했다. 한 팬이 최강창민을 만나기 위해 택시까지 탔지만 늦게 도착했다는 글을 남기자, 최강창민은 위버스에서 "정말 아쉽다. 걸음하느라 힘들었을 텐데 고생시키고 못 만나서 미안"이라고 댓글을 달았다. 이어 다음에 비슷한 만남이 이뤄지더라도 약속 시간까지 도착하기 어렵다면 무리하지 말라고 당부했다. 그러면서 "귀한 걸음 해줬는데 음료라도 못 사줘 미안하다"라고 덧붙였다.한편 최강창민은 2003년 동방신기로 데뷔해 '허그(Hug)', '주문-MIROTIC', '왜(Keep Your Head Down)' 등의 곡으로 활동했다. 지난달에는 솔로앨범 'All Of My Life'를 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr