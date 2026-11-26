텐아시아 DB

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배우 박지현이 독특한 실루엣의 드레스로 청룡영화상 레드카펫에 등장했다. 다만 과도하게 부풀린 스커트와 큼직한 주름은 고급스러운 드레스보다는 커튼을 연상케 했다.박지현은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상' 레드카펫 행사에 참석했다. 이날 박지현은 블랙과 화이트의 대비가 돋보이는 오프숄더 드레스를 선택했다.상체는 몸에 밀착되는 블랙 튜브톱 디자인으로 가녀린 어깨와 쇄골 라인을 강조했다. 여기에 화려한 네크리스와 깔끔한 단발 헤어스타일을 더해 세련된 분위기를 연출했다.아쉬움을 남긴 건 하의였다. 허리부터 바닥까지 풍성하게 펼쳐진 새틴 소재의 스커트는 지나치게 많은 원단과 큼직한 주름 탓에 커튼을 떼어다 허리에 두른 듯한 인상을 줬다. 은은한 광택이 감도는 소재 역시 드레스보다는 고급 호텔의 커튼을 떠올리게 했다.특히 간결한 상체 디자인과 달리 하체에 과도하게 집중된 볼륨감은 전체적인 균형을 무너뜨렸다. 박지현 특유의 늘씬한 신체 비율도 풍성한 스커트에 가려졌다. 허리 부분에 집중된 원단과 불규칙하게 잡힌 주름 역시 다소 부해 보이는 효과를 냈다.블랙 앤드 화이트라는 클래식한 색상 조합과 절제된 액세서리 선택은 좋았으나 스커트의 볼륨과 주름을 조금만 덜어냈다면 한층 우아한 레드카펫 패션이 완성됐을 터다. 박지현의 단아한 미모보다 커튼을 연상케 하는 드레스의 존재감이 앞선 스타일링이었다.한편, 박지현은 최근 한국 배우 중 처음으로 국제에미상 여자연기상 후보에 올랐으나 아쉽게 수상에는 실패했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr