배우 송중기가 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

배우 송중기의 목격담이 전해졌다. / 사진=최선정 SNS

배우 송중기의 동안 외모를 언급한 목격담이 전해져 눈길을 끌었다.미스 춘향 선발대회 출신이자 배우 선우은숙의 며느리인 최선정은 25일 자신의 SNS를 통해 한 후원 행사에 참석한 근황을 전했다. 행사 현장에서 촬영한 사진과 영상도 함께 공개했다.해당 행사에는 송중기와 이승기도 참석했다. 이에 한 누리꾼이 송중기를 봤는지 묻자 최선정은 현장에서 촬영한 영상을 공개하며 "네. 여전히 대학생 같으시고 동결건조세요. 정말 멋져요"라고 답했다.송중기의 근황이 전해진 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 7일 제주도에서 운동 시설을 운영하는 한 헬스 트레이너는 송중기와 함께 찍은 사진을 SNS에 게재했다. 그는 송중기가 바쁜 촬영 일정에도 꾸준히 운동했다고 전했다.자녀들을 대하는 송중기의 모습도 언급했다. 운동 중 아이들에게 연락이 오면 다정하게 영상통화를 했으며 운동 시설에서 만난 자신의 자녀들에게도 친절하게 대해줬다고 밝혔다.한편 송중기는 2023년 영국 출신 배우 케이티 루이스 사운더스와 재혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 송중기는 2027년 상반기 방송 예정인 KBS 2TV 토일드라마 '러브 클라우드'로 시청자들을 만날 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr