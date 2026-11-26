은가은이 '살림남'에서 모녀 갈등을 겪는다. / 사진=텐아시아DB

은가은이 '살림남'에서 모녀 갈등을 겪는다. / 사진제공=KBS

가수 은가은이 친정엄마와 또다시 갈등을 빚는다.오는 28일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남2') 484회에서는 친정엄마와 관계 회복에 나선 은가은의 모습이 그려진다.이날 박현호는 은가은에게 "곧 장모님 생신 아니냐? 뭐 하고 싶으신 거 없으시대?"라고 묻는다. 이에 은가은은 어두운 표정으로 "엄마가 내 연락을 안 받는다. 메시지를 보내도 안 읽으셔"라고 털어놓는다.앞서 가족들과 단풍놀이에 나섰던 은가은은 나들이 이후 어머니와 또 한 차례 다퉜다고 밝힌다. 그는 "지난번 (가족들과) '단풍놀이'를 한 뒤 '집에 잘 들어가셨냐?'라고 안부 전화를 걸었다가 또 싸웠다. 옛날이야기가 나와서… 엄마가 인연을 끊자던데?"라고 설명한다.박현호의 권유에 은가은은 다시 한번 어머니에게 전화를 걸지만 연락이 닿지 않는다. 결국 어머니와 함께 사는 남동생에게까지 연락한다. 그러나 남동생마저 "(엄마가) 어제 집을 나가셨는데 그 후로는 나도 몰라"라고 답한다. 은가은은 일가친척에게도 연락을 돌리지만 어머니의 행방을 파악하지 못한다.스튜디오에서 이를 지켜보던 박서진은 "우리 아버지는 당뇨와 뇌혈관 질환으로 몸도 안 좋으셔서 연락이 안 되면 혹시라도 혼자서 쓰러지셨을까 봐 걱정된다"며 은가은의 상황에 공감한다. 특별 게스트로 출연한 그룹 레드벨벳 멤버 웬디 역시 "우리 부모님은 캐나다에 계시니까 연락이 안 되면 바로 갈 수도 없어 온갖 상상에 잠길 것 같다"고 말한다.고민 끝에 은가은은 남편 박현호에게 딸 서원이를 맡긴 채 경남 김해에 있는 친정으로 향한다. 어머니의 생일을 앞두고 또다시 갈등을 빚은 두 사람이 화해할 수 있을지 주목된다.'살림남2'은 28일 오후 10시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr