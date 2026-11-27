가수 서인영이 그룹 쥬얼리 활동 당시 멤버 이지현과 의상 문제로 불편한 감정을 느꼈던 일화를 공개했다. / 사진=SNS 갈무리

가수 서인영이 그룹 쥬얼리 활동 당시 멤버 이지현과 의상 문제로 불편한 감정을 느꼈던 일화를 공개했다. / 사진=브라이언 유튜브 캡처

가수 서인영이 그룹 쥬얼리 활동 당시 멤버 이지현과 의상 문제로 불편한 감정을 느꼈던 일화를 공개했다.지난 25일 유튜브 채널 '더브라이언 The Brian'에는 '서인영 개과천선 실패!? 샤우팅 난무하는 광란의 홈파티'라는 제목의 영상이 올라왔다. 서인영은 브라이언의 자택을 방문해 쥬얼리 활동 시절을 돌아봤다.브라이언은 최근 쥬얼리 멤버들과 오랜만에 무대에 오른 서인영에게 소감을 물었다. 서인영은 "너무 좋았다. 뭉클하고 외로움이 채워지는 느낌"이라며 애틋한 마음을 전했다. 그러면서 "냉정하게는 내 파트가 많이 없어서 덜 힘들다. 몸 털기만 하면 된다"고 너스레를 떨었다. 이후 브라이언은 쥬얼리 활동 당시 가장 많이 부딪혔던 멤버가 누구인지 궁금해했다. 서인영은 "지현 언니가 그냥 불편했다. 여자들끼리 그런 게 있다"며 과거 의상을 두고 나눴던 대화를 떠올렸다.서인영은 "언니는 공주 같은 치마를 입었고 나는 미니스커트를 입었다"고 당시 상황을 설명했다. 이어 "언니는 아무 생각 없이 말했을 수도 있는데 '인영아, 너 치마 안 입는다고 하지 않았어?'라고 한 거다"라며 "그러면 난 '치마 입으면 안 되나?' 혼자 이런 생각을 했었다"고 털어놨다.이를 듣던 브라이언은 박정아가 중재에 나서지 않았냐고 물으며 "박정아가 문제"라고 농담을 건넸다. 서인영은 "싸운 것도 아니었고 정아 언니 너무 착하다"며 실제 다툼으로 이어진 것은 아니라고 설명했다. 박정아가 그룹 활동 당시 멤버들을 대신해 소속사와 소통했던 일화도 소개했다. 서인영은 "사장님한테 돈을 잘 받아준다. 내가 100번 가는 것보다 정아 언니가 한 번 가는 게 더 빠르다"고 말해 웃음을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr