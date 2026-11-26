가수 최예나가 무대를 소화하고 있다. / 사진=최예나 SNS

Photo = Screenshot from Choi Yena's YouTube channel

가수 최예나가 동거하던 친오빠와 별거하게 되면서 자취생이 됐다.지난 25일 최예나의 유튜브 채널 '내가진짜예나'에는 '둥근 해 또 떴네… 슈퍼스타 최예나 일 하는 날 밀착취재'라는 제목의 영상이 업로드됐다.스태프의 도움으로 잠에서 깬 최예나는 스케줄에 참석하기 위해 외출 준비를 시작했다. 입고 나갈 옷을 고르던 그는 "원래 오빠랑 같이 살았다"며 최초 공개에 나섰다.이어 방 문 앞에 선 최예나는 "여기가 원래 오빠 방이었다"고 소개한 뒤, 드레스룸으로 바뀐 내부를 공개하며 "쫓아냈다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.최예나는 "오빠랑 따로 살게 됐다"며 "이제 나이도 있고 각자의 삶을 응원해 주기로 했다. 나 이제 혼자 사는 여자다"라고 덧붙였다.최예나와 친오빠인 배우 최성민은 2021년 5월부터 함께 살기 시작했다. 2022년 6월 방송된 MBC '호적메이트'에서 최성민은 "작년 5월부터 지금까지 1년 정도 같이 살고 있다"고 밝혔다.한편 최예나는 1999년생으로 올해 28세다. 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔해 팀 해체 후 2022년 솔로로 전향했다. 'SMiLEY', '네모네모', '캐치캐치' 등으로 자신만의 콘셉트를 굳혀가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr