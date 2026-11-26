브라이언과 장원영이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 브라이언이 그룹 아이브 장원영의 고가 가구에 놀라움을 표한다. / 사진제공=티캐스트 E채널

가수 브라이언이 그룹 아이브 장원영의 고가 가구에 놀라움을 표한다.26일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대' 9회에서는 브라이언이 일일 수강생으로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 최근 살림 트렌드를 살펴본다.브라이언은 등장하자마자 서인영을 끌어안고 돌리며 친분을 과시한다. 두 사람의 모습에 미미미누가 놀라자 브라이언은 "좀 심하게 친하다"고 설명한다. 서인영 역시 "형제 같은 사이"라고 표현한다.방송에서는 스타들의 인테리어와 가구 가격이 소개된다. 약 2억 원으로 알려진 장원영의 소파 가격을 접한 브라이언은 가격에 경악하며 "다음 생애 장원영으로 태어나고 싶다"고 외친다. 이어 지드래곤의 소파 가격까지 공개되자 급기야 자리에서 벌떡 일어나 이탈했다는 후문이다.경기도 평택에 직접 집을 지은 브라이언은 자신의 살림 철학도 밝힌다. 그는 "우리 집에 아무도 안 사는 느낌으로 사는 게 좋다"고 말한다. 이에 서인영은 "내 집이냐고. 세트장도 아니고"라며 "오빠랑은 같이 살기 힘들어"라고 반응한다. 브라이언은 "누가 같이 산대?"라고 응수해 웃음을 자아낸다.집안일을 전문가에게 맡기는 이른바 '살림 외주화' 서비스도 화두에 오른다. 미미미누가 실제로 해당 서비스를 이용한다고 밝히자 브라이언은 "왜 다들 게을러?"라며 이해하기 어렵다는 반응을 보인다. 다만 드라이클리닝 등 전문가의 손길이 필요한 집안일에는 공감한다. 그는 자기 집에 마련된 개인 수영장 관리법도 공개한다.할리우드 스타들의 정리 방식과 세계적인 모델 나오미 캠벨의 비행기 탑승 루틴도 소개된다. 평소 청결을 중요하게 여기는 브라이언은 나오미 캠벨의 습관을 접한 뒤 "선배님, 멋있어"라며 공감을 표했다는 후문이다.'서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr