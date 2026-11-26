야노시호가 일본 대저택을 소개한다. / 사진제공=KBS

야노시호가 일본 대저택을 소개한다. / 사진제공=KBS

이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈의 아내이자 모델 야노시호가 50억원대 도쿄 대저택을 공개한다.26일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호가 제작진을 자신의 도쿄 자택으로 초대한다.이날 야노시호는 추성훈, 추사랑과 함께 거주 중인 집을 소개하며 "내 명의"라고 밝혔다. 30년간 모델로 활동하며 마련한 집이라고. 넓은 현관과 거실은 물론 모던하고 자연스러운 인테리어가 출연진의 감탄을 자아냈다. 앞서 추성훈의 유튜브에서 공개됐을 때와 달리 깔끔하게 정돈된 내부도 눈길을 끌었다.오랜만에 방송에 모습을 비춘 추사랑은 한층 성장한 모습으로 제작진을 반겼다. 야노시호는 추사랑과 함께 사용하는 침실을 소개하며 큰 키와 긴 팔다리 탓에 한 침대에서 잘 때 겪는 고충을 털어놨다. 남편 추성훈이 아닌 딸과 함께 자는 이유도 공개했다.이날 야노시호의 집에는 추사랑의 친구들도 방문했다. 야노시호는 딸과 친구들이 지켜보는 가운데 상당한 근력과 유연성을 요구하는 고난도 '스파이더맨 챌린지'를 선보였다. 이에 추사랑의 친구까지 도전장을 내밀면서 즉석에서 10대와 50대의 대결이 펼쳐졌다는 후문이다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr