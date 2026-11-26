'연애남매2' 1회 선공개 영상이 공개됐다. / 사진='연애남매2' 선공개 영상 캡처

'연애남매2' 1회 선공개 영상이 공개됐다. / 사진='연애남매2' 선공개 영상 캡처

웨이브 오리지널 예능 '연애남매2'가 첫 공개를 앞둔 가운데 MC들이 입주자들의 남매 관계를 두고 서로 다른 의견을 내놨다. 시즌1에서 남매 관계를 여러 차례 알아맞힌 조나단이 이번에도 추리에 나섰다.오는 27일 첫 공개되는 '연애남매2' 측은 입주자들의 첫 만남과 이를 지켜보는 MC들의 반응이 담긴 1회 선공개 영상을 공개했다.이번 시즌 입주자들은 제주도에서 처음 만났다. 어색한 분위기 속에서 인사를 나눈 이들은 서로에게 간단한 질문을 건네며 대화를 이어갔다.스튜디오에서 여자 입주자의 등장을 지켜보던 미연은 "너무 아름다우신데? 뭐야? 나 사랑에 빠질 것 같은데?"라며 감탄했다. 이후 남자 입주자가 모습을 나타내자 한혜진은 "자, 남매일 수도 있어요"라며 두 사람의 관계를 의심했다.시즌1에서 남매 관계를 파악하는 데 두각을 나타냈던 조나단은 두 사람이 남매라고 확신했다. 입주자들이 서로의 이름을 묻고 농담을 주고받는 과정에서 실제 남매 사이에서 나올 법한 모습을 발견했기 때문이다.반면 다른 MC들은 두 사람의 이름과 두개골 모양 등을 근거로 조나단의 의견에 반박했다. 파트리샤 역시 입주자의 행동을 유심히 지켜보다 "눈을 피하셨어, 부끄러워서"라고 말했다. 두 입주자가 실제 남매인지 이날 처음 만난 사이인지를 두고 MC들의 의견이 엇갈린 가운데 조나단이 이번 시즌에도 남매 관계를 정확히 파악할 수 있을지 관심이 쏠린다.'연애남매2'는 오는 27일 오후 6시 라이브 방송을 통해 1, 2회를 최초 공개한다. 1회 라이브 방송 중에는 시청자들이 채팅을 통해 출연자들의 남매 관계를 맞히는 이벤트도 진행한다. 정답자 중 추첨을 통해 선물을 증정할 예정이다.2024년 3월 공개된 '연애남매' 시즌1은 방영 기간 내내 웨이브 주말 신규 유료 가입 견인 1위를 지켰다. 같은 해 상반기 웨이브 오리지널 예능 중 가장 긴 시청 시간을 기록했으며 TV·OTT 통합 비드라마 화제성 순위에서도 네 차례 정상에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr