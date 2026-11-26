음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표가 과거에도 차량 접촉사고를 냈던 사실이 뒤늦게 주목받고 있다. / 사진=텐아시아 DB

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표가 과거에도 차량 접촉사고를 냈던 사실이 뒤늦게 주목받고 있다. / 사진=유튜브 채널 '뜬뜬'

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표가 과거에도 차량 접촉사고를 냈던 사실이 뒤늦게 주목받고 있다.고경표는 지난달 10일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에 송은이, 비비와 함께 출연했다. 당시 그는 과거 영동대교에서 차량 접촉사고를 냈던 경험을 털어놨다.고경표는 "영동대교였다. 제가 운전을 하다가 가벼운 접촉사고를 냈는데 앞에 차주분께서 내리시더니 '아이, 고경표 씨네? 가요!'라고 하시더라"며 당시를 떠올렸다. 고경표의 설명에 따르면 상대 차주는 공사 차량이라 괜찮다며 오히려 고경표의 차량 상태를 살폈다. 이후 고경표에게 작품을 잘 보고 있다는 인사를 건넨 뒤 자리를 떠났다.고경표는 "선행은 돌고 돈다고, 반대로 제가 주차 접촉 사고를 당했을 때 누군지는 모르지만 괜히 저도 마음에 '괜찮습니다. 가셔라'라고 했다"며 "마음이 너무 좋았다. 받는 것도 좋았고, 할 때도 좋았다"고 말했다.과거 대리운전 기사에게 팁을 건넸던 일화도 재조명됐다. 지난 25일 한 누리꾼은 자신의 SNS에 대리운전 기사로 일하던 시절 고경표를 손님으로 만났다며 함께 찍은 사진과 5만원권 지폐 사진을 공개했다. 당시 대리운전 요금이 5만원가량 나왔는데 고경표가 팁으로 5만원을 더 건넸다는 설명이다. 해당 누리꾼은 '음주운전 하지 마 제발'이라는 문구를 덧붙였다.한때 고경표의 호감 이미지를 뒷받침했던 일화들이지만 이번 음주운전 사고 이후에는 씁쓸함을 더하고 있다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술에 취한 상태로 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준이었다. 이 사고로 60대 환경미화원 1명이 경상을 입었다.사고 이튿날 활동 중단을 선언한 고경표는 지난 23일 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 서울 마포경찰서에 출석했다. 취재진 앞에 선 그는 "보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 된 것에 대해 정말 죄송하다"며 울먹였다.고경표의 음주운전 여파는 방송가로도 번졌다. MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B 사이드'는 고경표의 출연 분량을 최소화했으며 공개를 앞둔 tvN '보검 매직컬2'와 티빙 '대탈출: 도시괴담'도 재편집에 들어갔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr