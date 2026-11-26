차승원과 김도훈이 '은퇴요원+관리팀'에서 만난다. / 사진=텐아시아DB

'은퇴요원+관리팀' 티저 영상이 공개됐다. / 사진=tvN

배우 차승원(56)이 '은퇴요원+관리팀'에서 28살 연하 배우 김도훈과 브로맨스 호흡을 맞춘다.26일 tvN 새 월화드라마 '은퇴요원+관리팀' 측은 김철수(차승원 분)와 고요한(김도훈 분)의 관계를 엿볼 수 있는 티저 영상을 공개했다.'은퇴요원+관리팀'은 과거 국정원 블랙요원이었으나 현재는 동네 세차장을 운영하는 김철수와 에이스 요원에서 은퇴요원 관리팀으로 좌천된 고요한이 동행을 시작하며 펼쳐지는 이야기를 담은 작품이다.공개된 영상에는 각자의 자리에서 남다른 실력을 발휘하는 김철수와 고요한의 모습이 담겼다. 정장 차림의 김철수는 자신을 향해 몰려오는 상대들을 능숙하게 제압하며 은퇴 후에도 녹슬지 않은 실력을 자랑한다.고요한 역시 적진에 잠입해 화려한 총기 액션을 선보인다. 수적 열세에도 상대를 제압하며 국정원 에이스다운 면모를 보여준다.그러나 뛰어난 개인 역량과 달리 두 사람의 팀워크는 기대에 미치지 못한다. 합동 작전을 마친 두 사람은 엉망이 된 얼굴로 등장한다. 하이파이브마저 제대로 맞추지 못한 채 각자 고개를 절레절레 젓는 모습은 웃음을 자아낸다.각기 다른 방식으로 임무를 수행해 온 두 사람이 하나의 팀으로 거듭날 수 있을지 관심이 쏠린다. 액션과 코미디를 오가는 차승원과 김도훈의 연기 호흡 역시 관전 포인트다.'은퇴요원+관리팀'은 내년 1월 4일 오후 8시 45분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr