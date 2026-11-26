이홍렬이 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다. / 사진='김지선 김효진의 그래쪄' 유튜브 캡처

이홍렬이 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다. / 사진='김지선 김효진의 그래쪄' 유튜브 캡처

개그맨 이홍렬이 단호한 자녀 교육 철학을 고백했다.지난 25일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '이홍렬이 자식에게 약속한 세 가지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이홍렬이 출연해 자녀들에게 강조해 온 세 가지 약속을 공개했다.이홍렬이 꼽은 첫 번째 원칙은 "용돈은 고등학교 졸업할 때까지만 준다"는 것이었다. 그는 성인이 된 자녀들이 독립적으로 경제적 자립을 이뤄가도록 돕기 위한 방침이라고 설명했다.두 번째 기준으로는 "공부는 원하는 데까지 끝까지 지원해 준다"는 것이라고 언급했다. 이홍렬은 "내가 자랄 당시에는 공부를 제대로 한 사람들이 많지 않았다"면서 "자식을 낳기만 하는 것이 아니라 제대로 교육을 시키는 것이 부모의 역할이라고 생각했다"고 털어놨다.세 번째 수칙은 "물려받을 유산은 없다"라고 털어놨다. 이홍렬은 "어느 날 갑자기 이야기하면 서운해할 수 있어서 초중학교 때부터 잊어버릴 만하면 계속 반복해서 말했다"고 밝혔다. 그는 "아들에게 '아빠는 아빠가 번 거 다 쓰고 갈 거야'라고 말했더니, 아들이 '응, 그러셔야죠. 아빠가 버신 건데요'라고 답했다"며 흐뭇해했다.이홍렬은 아내에게도 남다른 당부를 남겼다. 그는 "아내에게 '당신 나 떠나면 애들한테 모든 거 다 내줄 생각 절대로 하지 마라. 당신은 돈 벌 능력이 있는 사람이 아니'라고 했다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr