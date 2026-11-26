스피드스케이팅 국가대표 출신 김보름이 무릎 부상으로 '스피드퀸' 첫 방송부터 하차했다. / 사진=SNS

스피드스케이팅 국가대표 출신 김보름이 무릎 부상으로 '스피드퀸' 첫 방송부터 하차했다. / 사진=TV조선 '스피드퀸'

스피드스케이팅 국가대표 출신 김보름이 무릎 부상으로 '스피드퀸' 첫 방송부터 하차했다.지난 25일 첫 방송된 TV CHOSUN 예능 '스피드퀸'에서는 은퇴한 선수들이 다시 국가대표에 도전하는 모습이 그려졌다. 감독은 전이경이 맡았으며 안현수와 김아랑이 코치로 합류했다. 최근 항암 치료를 마친 전이경은 제2의 인생을 사는 기분으로 출연을 결정했다고 밝혔다.도전자로는 김리아, 신새봄, 김찬서, 박윤정, 윤정민, 김도연, 김보름 등 7명이 나섰다. 김보름은 올림픽을 제외한 모든 대회에서 금메달을 획득했다며 마지막 퍼즐을 채우고 싶다는 의지를 드러냈다.그러나 김보름은 첫 번째 기량 테스트인 1500m 레이스에서 최하위를 기록했다. 이후 김보름이 빙상 위에서 몸을 푸는 모습을 지켜보던 안현수는 "보름이는 다리 근육 다 빠졌는데?"라며 놀라워했다.김보름의 주행을 지켜본 안현수는 "짧은 트랙 타니까 확 무거운 게 보이네. 출발이 안 돼. 출발이"라며 "지금 이렇게 타면 안 돼요. 큰일 났어요. (다른 선수) 따라도 못 가요. 큰일 나요"라고 우려했다.김보름은 무릎 연골 결손이 진행 중인 상태였다. 전이경 역시 "근육이 다 빠져서 더 아플 수도 있어"라고 걱정했다. 실제로 김보름은 테스트를 마친 뒤 제대로 걷지 못하고 다리를 절뚝였다. 결국 김보름은 감독진에게 "감독님 저 무릎이 연골이 좀 안 좋아서요"라며 "계속 아까도 타려고 해봤는데요 좀 무리가 있을 것 같아서요"라고 포기 의사를 밝혔다.전이경은 "아무리 훌륭한 선수라도 지금 현재 할 수 없으면 할 수 없다. 빼고 가는 게 맞다"고 판단했다. 김보름은 본격적인 훈련에 돌입하기도 전에 첫 번째 탈락자가 됐다.윤정민 역시 대학원 일정과 훈련을 병행하기 어렵다는 이유로 도전을 중단했다. 반면 김찬서는 국가대표에 도전하기 위해 다니던 회사까지 그만두기로 했다.첫 방송부터 도전자 2명이 이탈하면서 5명만 남게 된 가운데 이들은 대한민국 여자 쇼트트랙 국가대표팀과 친선경기에 나섰다.'스피드퀸'은 매주 수요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr