제롬이 생일파티 브이로그를 공개했다. / 사진='제롬JEROME' 채널 영상 캡처

제롬이 생일파티 브이로그를 공개했다. / 사진='제롬JEROME' 채널 영상 캡처

방송인 제롬(이남수)이 드라마 촬영으로 바쁜 일상을 보내고 있는 근황을 공개했다. 새벽 6시부터 두유 두 개로 끼니를 대신하며 일정을 소화한 그는 친구들이 마련한 생일파티에 참석했다.지난 24일 제롬의 유튜브 채널에는 '돌아버린, 아니 돌아온 생일파티 VLOG'라는 제목의 영상이 올라왔다.복고풍 의상을 차려입은 제롬은 "오늘 저 의상이 약간 조금 웃기죠"라며 다른 사람들이 보기 전에 롱패딩으로 옷을 가려야겠다고 너스레를 떨었다.생일을 하루 앞둔 제롬은 바쁜 스케줄 탓에 생일파티를 생각하지 못했다고 밝혔다. 그러나 친구들이 단체 대화방에서 '남수 없는 남수 생일파티'를 계획한 사실을 알고 앞선 일정을 마치자마자 파티 장소로 향했다.새벽 6시부터 일정을 소화하느라 두유 두 개로 끼니를 대신했다는 제롬은 "제가 빠지면 조금 그렇잖아. 다들 귀한 시간 빼줬는데"라며 친구들을 향한 애정을 표했다. 다음 날 새벽에도 촬영 일정이 잡혀 있던 제롬은 술 대신 음료를 마시며 파티를 즐겼다.생일파티의 드레스코드는 복고였다. 건물 한 층을 통째로 빌린 파티장에는 생일 축하 풍선이 장식됐고, 테이블에는 친구들이 각자 준비해 온 음식이 놓였다. 제롬은 아가일 니트에 오렌지색 스카프를 매치하고 필름카메라까지 챙겼다.친구들 역시 1980년대 멋쟁이부터 압구정 오렌지족, 1994년 청청 패션까지 저마다 개성 넘치는 스타일링을 선보였다. 제롬은 친구들의 의상에 재치 있는 반응을 보이며 웃음을 자아냈다.생일 케이크와 깜짝 선물도 등장했다. 평소 좋아하던 보디 스크럽을 선물 받은 제롬은 "오마이갓, 고마워"라며 기뻐했다. 고마움을 전하는 모습을 카메라에 담으면서는 "이래야 인성 좋다는 소리가 들리지"라고 농담했다.자정이 넘어 생일이 되자 제롬은 "보통 누가 이렇게 좀 카운팅을 해 주지 않나?"라며 스스로 축하를 유도했다. 친구들은 다시 한번 생일 축하 노래를 부르며 "촬영 열심히 하고, 다치지 말고, 건강하게 잘 살았으면 좋겠다"고 응원했다.제롬은 "요즘에 너무 정신없어서 카페에서 잠깐 보내는 시간이나 이렇게 친구들 만나는 시간이 너무 소중하게 느껴진다"며 바쁜 와중에도 시간을 내준 친구들에게 고마움을 표했다.2011년 코미디TV '얼짱시대'로 얼굴을 알린 제롬은 내년 상반기 공개 예정인 티빙 오리지널 시트콤 '궁전랜드'에서 권수남 역을 맡아 촬영에 한창이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr