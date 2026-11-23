정문성이 '크래시2'에 출연한다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

배우 정문성이 '크래시2 : 분노의 도로'를 통해 새로운 연기 변신에 나선다.정문성은 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')에서 강력범죄수사과 팀장 명헌조 역을 맡았다. 앞서 ENA '허수아비'에서 호흡을 맞췄던 곽선영 역시 '크래시2'에 출연하면서 두 사람은 연이어 같은 작품에 이름을 올리게 됐다.'크래시2'는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭나 전국에서 발생하는 교통범죄 사건을 해결하는 과정을 그린 수사극이다. 전작보다 규모가 커진 사건과 더욱 교묘해진 범죄자들을 상대하는 T.C.I의 활약을 담는다.정문성이 연기하는 명헌조는 손미나(심소영 분)의 측근으로, 강력범죄수사과 팀장에 새롭게 부임한 인물이다. 국가수사본부 소속이 된 T.C.I를 실질적으로 이끌며 냉철한 판단력과 리더십을 발휘한다.특히 명헌조는 차연호(이민기 분)의 능력을 눈여겨보고 그를 자신의 팀으로 영입하려 한다. 이에 따라 기존 T.C.I 팀원들과 어떤 관계를 형성할지 관심이 쏠린다.한편 '크래시2'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr