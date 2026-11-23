이제훈, 한지민이 제47회 청룡영화상 MC를 맡는다. / 사진=텐아시아DB

배우 이제훈과 한지민이 2년 연속 청룡영화상 MC로 호흡을 맞춘다. 지난해에 이어 다시 한번 시상식 진행을 맡은 두 사람이 올해 한국 영화를 빛낸 영화인들의 축제를 이끈다.제47회 청룡영화상은 오는 25일 서울 여의도 KBS홀에서 개최된다. 이제훈과 한지민은 공동 MC로 나서 최우수작품상부터 남녀주연상, 신인상까지 주요 부문 수상자들의 발표를 함께한다.올해 최우수작품상 후보에는 '군체'(감독 연상호), '세계의 주인'(감독 윤가은) , '암살자(들)'(감독 허진호), '왕과 사는 남자'(감독 장항준), '호프'(감독 나홍진) 등 5편이 올랐다. 전체 후보 지명에서는 나홍진 감독의 '호프'가 10개 부문으로 가장 많은 후보를 배출했다. '가능한 사랑'이 8개 부문, '왕과 사는 남자'가 7개 부문으로 뒤를 이었다.감독상 후보에는 나홍진('호프'), 연상호('군체'), 윤가은('세계의 주인'), 장항준('왕과 사는 남자'), 허진호('암살자(들)')가 이름을 올렸다. 신인감독상은 권용재('고당도'), 김미조('경주기행'), 성스러운('여름의 카메라'), 이상민('살목지'), 한창록('충충충') 감독이 경쟁한다.남우주연상 후보는 구교환('만약에 우리'), 박해일('암살자(들)'), 설경구('가능한 사랑'), 유해진('왕과 사는 남자'), 조인성('호프')이다. 여우주연상에는 고아성('파반느'), 문가영('만약에 우리'), 신민아('눈동자'), 이정은('경주기행'), 전도연('가능한 사랑')이 후보로 올랐다.남우조연상 후보는 구교환('군체'), 오정세('와일드 씽'), 음문석('호프'), 이민호('암살자(들)'), 조인성('가능한 사랑')이다. 여우조연상에는 김신록('군체'), 박지현('와일드 씽'), 장혜진('세계의 주인'), 전미도('왕과 사는 남자'), 조여정('가능한 사랑')이 이름을 올렸다.구교환과 조인성은 각각 서로 다른 작품으로 주연상과 조연상 후보에 동시에 오르며 눈길을 끈다. 구교환은 '만약에 우리'와 '군체'로, 조인성은 '호프'와 '가능한 사랑'으로 두 부문 수상에 도전한다.'가능한 사랑'은 남녀 주연상과 남녀 조연상 등 연기상 4개 부문에 모두 후보를 배출했다. 설경구와 전도연이 남녀주연상, 조인성과 조여정이 남녀조연상 후보로 이름을 올렸다.신인남우상 후보에는 문상민('파반느'), 문지훈('타짜: 벨제붑의 노래'), 박지훈('왕과 사는 남자'), 이종원('살목지'), 주민형('충충충')이 선정됐다.신인여우상은 김시아('여름의 카메라'), 서수빈('세계의 주인'), 이연('경주기행'), 장다아('살목지'), 정호연('호프')가 경쟁한다.제47회 청룡영화상은 이제훈과 한지민의 진행으로 오는 25일 KBS2를 통해 생중계된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr